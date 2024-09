La senadora Yeidkol Polevnsky desmintió que la aprobación de la reforma judicial vaya a provocar la salida de capitales o que inversionistas internacionales opten por otros destinos para establecer sus empresas.

En entrevista, la legisladora de Morena aseguró que cada fin de sexenio se detienen un poco las inversiones porque los empresarios esperan el inicio del nuevo gobierno, pero no por alguna reforma como en este caso la del Poder Judicial.

“Yo vengo del sector empresarial y te voy a decir que cada sexenio sucede lo mismo. No importa qué partido, no importa quién gane, se esperan porque así es el sector empresarial. Los empresarios siempre esperan para volver a invertir, y además sumándose elección en Estados Unidos y elección en México, es por eso. Que no le echen la culpa a la reforma judicial, porque no tiene nada que ver".

Yeidkol Polevnsky insistió en que este es un fenómeno normal entre los empresarios en México y en otros países del mundo. “Revisen, revisen todos los sexenios, porque ha sucedido en todos los sexenios, siempre se detiene en las inversiones hasta que se establece todo”, recalcó.

















maot