“Ya es legal”: AMLO celebra que 18 congresos estatales ya aprobaron la reforma judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que en 18 congresos estatales ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, con lo que ya es constitucional.

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador anunció que el próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia, podría publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial, esto tras la aprobación de la reforma en 18, de los 32 congresos estatales

En el Salón Tesorería se proyectó una imagen con el listado de las 18 entidades cuyos congresos ya han aprobado la reforma judicial: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

“En todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con mayoría calificada, más la mitad más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17 ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo ”, dijo.

Lee también Bajo Reserva.- El Plan B de Morena por si Yunes los traicionaba

“Ya aprobados 18; o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy y mañana van a haber otros”, dijo.

“¿Cuando la publicaría?”, se le preguntó.

“Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, esa es la democracia; no las élites, no la llamada clase política, no las oligarquía”, contestó.

Lee también Salvador García Soto.- La reforma judicial y el consejo de Lula

AMLO presume que 18 estados ya aprobaron la reforma judicial. Foto: Captura

Puro cuento que la reforma ahuyente la inversión extranjera directa: AMLO

López Obrador aseguró que “es puro cuento” que la reforma al Poder Judicial provoque la salida de capitales o ahuyente la inversión extranjera directa.

“No es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital o no llegara inversión extranjera, puro cuento”, expresó.

Agregó, “como dato duro”, que el año pasado México logró un récord en inversión extranjera directa con más de 35 mil millones de dólares.

“En lo que va de este año el primer semestre, 30 mil millones de dólares de inversión y este año se va a superar será el año con más inversión extranjera en la historia de México”, mencionó.

Lee también Carlos Loret de Mola.- Yunes y AMLO, la historia y los principios

Buena relación con Querétaro, aunque no aprobó la reforma

Aunque el Congreso de Querétaro no aprobó la reforma al Poder Judicial, el Presidente aseguró que tiene una “muy buena relación” con el gobernador panista Mauricio Kuri.

“He tenido buena relación con los dos gobernadores, con Francisco (Domínguez) y ahora con el gobernador Kuri, no hemos tenido problemas, desde luego ellos tienen una postura política, pero hemos trabajado de manera conjunta”, dijo.

El Mandatario destacó que la entidad es el segundo estado con mejor manejo de deuda.

“El estado tiene muchas posibilidades de desarrollo, es un estado con mucho potencial, comunidades con mucha tradición productiva en la Sierra Gorda, gente muy buena y muy trabajadora”. comentó.