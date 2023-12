Previo a los 30 años del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se llevó acabo el 1 de enero 1994 en Chiapas, los zapatistas publicaron un texto titulado “El común y la no propiedad”.

En dicho texto señalaron que su propuesta es establecer extensiones de la tierra recuperada como del “común”.

“Es decir, sin propiedad. Ni privada, ni ejidal, ni comunal, ni federal, ni estatal, ni empresarial, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: “tierra sin papeles”. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quien es el propietario, pues se va a responder: “de nadie”, es decir “del común”, expresaron.

Asimismo enfatizaron que debe ser un acuerdo entre pobladores de la región, además de no cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada a ninguna empresa o industria.

“Quedan excluidos los paramilitares, el producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos, ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo, se llevan sólo el producto de su trabajo”, recalcaron.

Agregaron que el próximo 1 de enero se cumplen 30 años del levantamiento zapatista y criticaron la forma que han abordado el tema.

“Antes de empezar con sus tonterías tipo el laboratorio de la Lacandona, el experimento zapatista, y de catalogar esto en uno u otro sentido, lo pensaran un poco. Porque, hablando de ridículos, ya vienen haciendo uno grande desde hace casi 30 años al explicar el zapatismo. Tal vez ustedes no se acuerden ahora, pero acá lo que sobra, además de dignidad y lodo, es memoria”.

El texto es acompañado por una imagen en la que se lee” Bienvenidos a la no propiedad”, al fondo se observa una niña con una bandera de Palestina.

