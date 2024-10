Exembajadora Roberta Jacobson responde si EU conocía doble vida de García Luna; "todos sabemos que sí fue corrupto", señala

Luego que circularon las declaraciones que la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson hizo sobre Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, acerca de si Estados Unidos conocía los vínculos del funcionario con el Cártel de Sinaloa.

La excanciller señaló a través de su cuenta de X que "asumimos que los oficiales Mexicanos tuvieran más información que Estados Unidos", dijo.

Aclaró que la entrevista que le realizó en el pasado la revista Proceso fue en español, que no es su lengua materna, sin embargo, recalcó que ella no dijo que el gobierno de Estados Unidos le informó a Felipe Calderón sobre los vínculos de García Luna con el narcotráfico. "Yo no dije ni tampoco conozco que gobierno de EU ha dicho a ex-Presidente Calderon que Genaro Garcia Luna fue corrupto".

"En cualquier caso, sabemos todos que sí fue corrupto Genaro García Luna", sentenció.

Si dije o no dije en Proceso en el pasado, en español que no es mi lengua materna, voy a decir ahora muy claro aunque puede tener errores de gramática: yo no dije ni tampoco conozco que gobierno de EU ha dicho a ex-Presidente Calderon que Genaro Garcia Luna fue corrupto. 1/2 — Roberta S Jacobson (@Jacobson_RS) October 20, 2024

