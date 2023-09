Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial, informó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, le hará una propuesta de seguridad para que sólo haya vigilancia en algunos lugares que visite en el país.

“El día de ayer [miércoles] estuve con el general secretario de la Defensa Nacional [Luis Cresencio Sandoval]..., envió un oficio a mi persona y también a Xóchitl Gálvez, y ayer hicimos una reunión y me planteó la posibilidad de tener una vigilancia. Ya ven cómo somos nosotros, a nosotros nos gusta estar cerca de la gente, no queremos estar alejados de la gente, y acordamos que me iba a hacer una propuesta en términos realmente de una vigilancia de cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros”, dijo tras su participación en el foro Expansión Summit 2023.

Sheinbaum detalló que la propuesta sólo será para vigilancia en el lugar y no de tipo “guaruras”. “Nos va a enviar una propuesta y sobre eso ya lo tomaríamos”, indicó.

Cabe mencionar que Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México, también informó que ha tenido acercamiento con la Sedena para recibir seguridad de cara al proceso electoral de 2024, tal como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sigue abierta la puerta

Pese al litigio que ha mantenido Marcelo Ebrard contra el proceso interno de Morena, Claudia Sheinbaum aseguró que mantendrán extendida la mano siempre para el excanciller.

“Siempre, en este caso es una decisión de él, no de nosotros, esta mano estará extendida siempre”, comentó.

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, indicó que la queja interpuesta por Marcelo Ebrard ante la Comisión de Honestidad y Justicia se encuentra en los tiempos para atenderse y descartó que haya alguna irregularidad.

“Se va a resolver a sus tiempos. Se recorrió al Tribunal [Electoral]... El Tribunal le pidió información a la Comisión y la va a entregar, y estamos en tiempo y no tiene ningún tipo de afectación”, aseveró. Añadió que también se resuelven quejas contra el excanciller y reiteró que todos los aspirantes a la Coordinación Nacional de la 4T estuvieron de acuerdo en respetar los resultados.