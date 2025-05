Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), expresó su posición para retomar que el Penacho de Moctezuma regrese a nuestro país desde Austria, como lo trabajó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en el sexenio pasado.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 30 de mayo en Palacio Nacional, Prieto también se pronunció sobre el que los restos de Porfirio Díaz sean traídos a México desde Francia.

“Tampoco vamos a estar generando conflictos con países que son nuestros hermanos, nuestros amigos”, dijo el director del INAH al destacar que en 2021 se optó por crear la figura de “traslado temporal”, para que el jefe o jefa del Ejecutivo federal pueda solicitar que un bien del patrimonio mexicano - en tanto se logra su recuperación definitiva-, se pueda trasladar temporalmente con fines de difusión, académicos e investigación.

“Sobre el penacho de Moctezuma hubo una petición expresa de devolución; estuvo la doctora Gutiérrez Müller con las autoridades de ese museo y ellos se negaron. Ellos aducen como argumento para su no devolución el que el traslado puede afectarlo, y efectivamente puede afectarlo.

“Sin embargo, sería interesante que en principio accedieran a su devolución y luego vemos si se traslada, no se traslada, si le afecta, no le afecta. cómo lo que ocurrió con el panel Maya que pudimos recuperar en Chicago, es nuestro ya”, comentó.

Insistió que en el caso del Penacho de Moctezuma “simplemente ha habido una negación”: “Y nosotros respetamos. Insisto, no se trata de generar una situación de ruptura diplomática”.

¿Qué dice el INAH sobre el regreso de los restos de Porfirio Díaz a México?

“Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión, esos nunca. Y la otra cuestión, yo creo que no es algo que importe al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando.

“Algunos sectores pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz, ahí descanse en paz y sobre todo que no regrese el Porfirismo porque desgraciadamente regresó el Porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que mucho daño nos causó”, expresó Diego Prieto.

La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que no debe regresar el Porfirismo.

