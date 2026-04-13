La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que en la sesión plenaria del próximo martes se discutirá y votará la reforma al artículo 73 de la Constitución, cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio.

En un video difundido en redes sociales, destacó que con estos cambios a la Carta Magna se podrá crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y castigo de ese “lacerante delito, que es la peor forma de violencia contra las mujeres”.

Aseguró que con una ley general en la materia, la Federación, los estados y los municipios deberán trabajar de manera coordinada y bajo criterios homologados.

“En esta nueva ley se tendrá que definir el mismo tipo penal, las sanciones y agravantes, a fin de garantizar justicia integral a las víctimas y a sus familias”, agregó.

La reforma constitucional en materia de feminicidio busca crear una legislación general que homologue las bases mínimas en el país para combatir ese delito.

Según datos oficiales, en 2021 se registraron mil 22 víctimas a nivel nacional, en 2025 la cifra bajó a 732, y en enero y febrero de este año se han registrado 94 feminicidios; 39 de ellos en Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, entidades donde hay más incidencia.

La homologación del tipo penal es necesaria, ya que actualmente varía en los estados.

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