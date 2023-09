Ante las supuestas aspiraciones de Manuela Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, de buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, el Mandatario federal consideró que no debe de participar porque, señaló, no quiere que se restablezca el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que por medio de Zóe Robledo, titular del IMSS y quien decidió no buscar la candidatura del partido guinda en ese estado, “le mandé respetuosamente a decir que eso no”.

"¿Tiene alguna opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador?”, se le preguntó.

“Sí, de que no tiene que participar, o sea, así. No me lo preguntes porque me van a multar, pero es un asunto, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de toda esas lacras de la política. No, mi familia, no”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que “Manuelita” puede buscar ser legisladora porque está en su derecho, y si la gente lo decide, pero “nada de dedazo”.

“¿Ya habló con ella?”, se le preguntó.

“No, hablé con ella directamente pero cuando Zoé decide no participar, son amigos con Zoé y al día siguiente o los dos días, aparece que ella buscaba ser candidata al gobierno de Chiapas, hablé con Zoé y le mandé respetuosamente a decir que eso no”.

Manuela Obrador Narváez es hija de Roberto Obrador y Marlene Narváez; su padre era hermano de Manuela Obrador, madre del presidente de la República.

















