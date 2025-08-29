Más Información

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

Es “una gran luchadora social", aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocer la trayectoria de la senadora Laura Itzel Castillo después de ser elegida como la siguiente presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Al finalizar la conferencia de prensa mañanera de ayer jueves, Sheinbaum recordó la trayectoria de la senadora morenista al señalar que Heberto Castillo, padre de la legisladora, fue inventor de la tridilosa, un sistema estructural tridimensional que combina acero y concreto.

"Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Además, pues, fue un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores”, recordó.

Agregó la Mandataria: “Y Laura es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta [del Senado de la República]”. Salvador Corona y Pedro Villa y Caña

