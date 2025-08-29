Es “una gran luchadora social", aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al reconocer la trayectoria de la senadora Laura Itzel Castillo después de ser elegida como la siguiente presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Al finalizar la conferencia de prensa mañanera de ayer jueves, Sheinbaum recordó la trayectoria de la senadora morenista al señalar que Heberto Castillo, padre de la legisladora, fue inventor de la tridilosa, un sistema estructural tridimensional que combina acero y concreto.

"Es hija de Heberto Castillo, un gran luchador social y un gran ingeniero, él inventó la tridilosa. Además, pues, fue un gran luchador social. Él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores”, recordó.

Agregó la Mandataria: “Y Laura es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta [del Senado de la República]”. Salvador Corona y Pedro Villa y Caña