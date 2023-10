Aunque ya inició el proceso electoral 2023-2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aspirante a coordinador de los comités de transformación de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, “es un buen ciudadano”, lo mismo que sus compañeros de partido Ricardo Sheffield y la senadora Antares Vázquez.

Esto luego de que en la conferencia mañanera se le preguntó a López Obrador sobre una campaña de “guerra sucia” por medio de espectaculares con la leyenda “Ernesto Prieto es un peligro para la Guanajuato”.

“No debe hacerse eso, está mal hecho, la política es un imperativo ético, no es levantar falsos testimonios, la política no tiene que ver con mentir, robar, traicionar y Ernesto Prieto es un buen ciudadano, nos ayudó mucho como servidor público (exdirector del Instituto Para devolver al Pueblo lo Robado), lo mismo que Ricardo Sheffield (extitular de Profeco), que también participa Antares Vázquez, senadora de Guanajuato, todos son de primera y otros ciudadanos de todos los partidos y no debe haber guerra sucia”, dijo.

El presidente López Obrador mencionó que ese tipo de campañas ya no funcionan, pero las aplican publicistas que se quedaron en el almanaque.

“Piensa que con guerras sucias o repitiendo mentiras con eso van a posicionar a personas y convertirlas en autoridad, antes se podían porque había un control absoluto de los medios de manipulación. Pero ahora cada ciudadano con un teléfono es un medio de comunicación. Ya la verdad se abre paso, y llega hasta el más rincón aportado del país”, declaró.





