El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de entre sus adversarios prefiere a los más retrógradas sobre los “progres buena ondita”, porque los primeros no simulan.

“Si me dicen ¿con cuál se queda? Pues me quedo con los más retrógradas y no con los progres buena ondita, porque los más retrógradas son más auténticos y no simulan”.

Puso como ejemplo al dirigente del FRENAA, Gilberto Lozano, quien es directo, “claro que no estoy de acuerdo con él.

“Pero si me dicen Lozano o el escritor de moda de las clases medias, Martín Moreno, ¿con quien se queda? Con Lozano, prefiero a Lozano”, señaló.



