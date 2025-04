En Domingo de Resurrección, cientos de personas se reúnen esta tarde en la colonia Clavería, en la Ciudad de México, para conmemorar el “Día Internacional de José José”.

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

En el Parque de la China, en Clavería donde se encuentra la estatua de “El Príncipe de la Canción”, seguidores se dieron cita junto con LPs, cassettes y playeras del interprete de “El Triste”.

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En el parque de esta colonia al norponiente de la capital de la República, donde nació José José, docenas de familias completas e imitadores interpretan canciones como “Payaso”, “Seré”, “Almohada”, “Me vas a echar de menos”, entre otras.

El 20 de abril es considerado el Día Internacional de José José por referencia a la letra de la canción “Me vas a echar de menos”.

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor y sepas que aún existo y que vivo mi vida o, a lo mejor, ya no.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir”, dice la letra de la canción.

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL

Homenaje al cantante José José en su monumento en el parque de la China de la colonia claveria. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

En entrevista con EL UNIVERSAL, Raquel Salazar, vecina de Clavería, señaló que sigue siendo "lo máximo" que vayan a homenajear al príncipe de la canción.

Entre lagrimas aseguró que ella lo conoció desde que era joven y "de ahí para adelante". Apuntó que "su música y sus canciones le abren a uno el corazón.

Señaló que procura ir todos los años y que siempre es "maravilloso" ir para allá.

Finalmente, agregó que aunque su esposo ya falleció, pero le encantaba "conocimos a José José y...algo muy hermoso".

🗣️ "Un hombre maravilloso"



▶️ Raquel Salazar, habitante de la colonia Clavería, CDMX, desde hace más de 50 años, expresa su admiración por José José, a quien conoció desde muy "jovencito"



📸 #VIDEO: Berenice Fregoso | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/5wj8OBApwi — El Universal (@El_Universal_Mx) April 20, 2025

