Entre botargas y peluches, Monreal se reúne con jóvenes en la "Monri-Con"

El senador Ricardo Monreal se dijo listo para competir y ganar la candidatura presidencial de Morena, rumbo a las elecciones de 2024, por lo que solicitó el apoyo de los jóvenes, que dijo, son el punto de partida para la reconciliación de México.

Al reunirse con cientos de jóvenes simpatizantes en la primera convención de sus seguidores, denominado Monri-Con, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado afirmó que quiere ser el Presidente de la reconciliación que lleve a México a estadios de desarrollo superiores.

“Hoy, una vez que nos han incluido en la lista de aspirantes formales a suceder al Presidente de México, no vamos a descansar, vamos a hacer propuestas, vamos a actuar con honestidad, vamos a caminar y vamos a convencer, porque somos hombres de causas y los jóvenes tienen causas, y sus causas son las mías.

“Por eso ahora que nos han quitado el veto, que el propio instituto político en el que militamos nos ha aceptado después de una lucha constante, permanente, sin ninguna tregua, ahora podemos decirles a los militantes y simpatizantes y ciudadanos: estamos listos para esta nueva jornada histórica que México vivirá. Vamos a ganar, vamos a ganar con principios, vamos a ganar con fuerza, con causa”, sentenció.

El senador Monreal Ávila pidió a la juventud mexicana que deje a un lado la apatía y la indiferencia y participe activamente en la transformación del país.

“Quiero pedirles que una vez llegado el momento procesal, se incorporen, me ayuden, porque vamos a lograr transformar al país. A nosotros no nos respaldan grupos económicos, no nos respaldan mafias ni facciones, ni menos estructuras de gobierno, porque deseamos que sea la democracia la que impere y la que venza. No es el dinero el que va a vencer, tampoco la estructura burocrática del poder, es la ciudadanía libre, la ciudadanía consciente la que va a derrotar al poder”, puntualizó.

Ante los jóvenes que lo vitoreaban y alentaban a coro ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!, el líder parlamentario remarcó que está del lado de la ciudadanía. “Soy orgullosamente clase media y quiero que toda la clase media también se incorpore a una lucha para continuar profundizando la transformación del país”, expresó.

Ricardo Monreal remarcó a todos sus simpatizantes que nadie puede desmayar, nadie puede cansarse, nadie puede agotarse, “menos los jóvenes que tienen una energía inacabable y que tienen no solo la esperanza de un México mejor, sino que exigen un México más justo y más próspero. Solo nosotros podemos ofrecerlo y concretarlo”

Además, les pidió que se conviertan en defensores de su proyecto. “Que no nos triture ni el pesimismo ni la guerra sucia ni la descalificación, nada nos va a detener”, remató y concluyó el mensaje con su lema: “¡Ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar!”, que fue replicado a coro por los asistentes al acto, realizado en un hotel de la Ciudad de México.

Al final, el senador zacatecano se tomó selfies con algunos de sus seguidores, lanzó tiros a la canasta de básquetbol, cantó en el karaoke que formó parte de las actividades del Monri-Con y posó junto a una botarga con su imagen.

El legislador y aspirante a la candidatura presidencial fue despedido con la consigna: ¡De aquí p’al real, todos con Monreal!

Entre otras actividades recreativas en el evento se podía jugar lotería o crucigramas, y disfrutar de un grupo musical, observar la galería de fotografías para conocer más de la trayectoria política de Ricardo Monreal, así como adquirir camisetas, tasas, muñecos de peluche (monrealitos) y otros artículos con la imagen del senador, caricaturizada al estilo de los cómics.

*Con información de Luis Carlos Rodríguez



rcr