Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, nuevamente manifestó su rechazo a la nueva forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC) al expresar que no se identifica con la nueva apuesta y modelo del partido naranja, pues no va acorde a sus convicciones.

“Las cosas no se están haciendo bien, no se hicieron bien, desde mi punto de vista. Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y a esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello.

“Yo no soy fosfo, fosfo. Yo no soy lo nuevo. Yo no soy 'arráncate compadre'. Yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo”, declaró este martes en entrevista en el programa Directo 24, de Guadalajara.

"Yo no soy 'arráncate compadre'", dijo en relación a las expresiones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, también de Movimiento Ciudadano.

Alfaro agregó que su forma de pensar posiblemente “es equivocada”. Sin embargo, aseguró no estar de acuerdo con las acciones, perfiles y personajes que el movimiento naranja está integrando a sus filas.

“Eso que está pasando acá, lo que he visto en las últimas horas: perfiles, personajes, narrativas. Me entristece mucho porque yo fui parte de la construcción de una alternativa que había llevado a ese proyecto nacional a convertirse en una posibilidad real”, comentó.

