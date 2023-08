Después de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció su distanciamiento de la dirigencia de Movmiento Ciudadano (MC), diputados locales y federales, así como senadores y presidentes municipales de la entidad respaldaron al mandatario local y se rebelaron contra su coordinador nacional, Dante Delgado Rannauro.

En un desplegado, dijeron que respaldan y comparten la legítima posición adoptada por Alfaro, y no pueden normalizar su presencia en un proyecto político, como Movimiento Ciudadano, que ha decidido minimizar a Jalisco.

Dijeron que no pueden aceptar que su opinión sobre el futuro político de MC sea ignorada, pues no se puede permitir que desde una oficina de la capital del país se quiera imponer una visión que no comparten. “Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, explicaron en el documento.

Agregaron que durante 11 años, su movimiento ha sido la primera fuerza política de Jalisco y “cada elección, las y los jaliscienses refrendan su respaldo a los buenos gobiernos que son el sello distintivo de nuestro proyecto. Esto es reflejo de la construcción de un proyecto colectivo y el liderazgo indiscutible del gobernador Enrique Alfaro. Nuestro motor, nuestra unidad, siempre ha sido la defensa de Jalisco. Nos mueve Jalisco”.

El desplegado fue firmado por el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, y por Verónica Delgadillo, quien también es presidenta del Consejo Nacional de MC; así como 12 diputados federales; 16 legisladores locales y 57 presidentes municipales de Jalisco.

El martes, Alfaro prácticamente rompió con la dirigencia nacional de MC, pues aseguró que sí estaba decepcionado de la reunión de hace unos días entre liderazgos y la dirigencia del partido.

Agregó que no ve claridad en la dirigencia nacional y reiteró que finalizando su sexenio se retira, porque no tiene interés de participar en un proyecto que ya no entiende y donde todo se decide de manera unilateral y hasta los quieren someter a la voluntad de quienes dirigen.

Criticó que MC corre el riesgo de aislarse y tomar decisiones poco creíbles; dijo que respeta mucho a Dante Delgado, pero no las decisiones que ha tomado y que no tienen su acompañamiento.

Sobre esto, Delgado Rannauro dijo que respeta la decisión de Enrique Alfaro y refirió que era una decisión previsible, pues el mandatario estatal ya “se había pronunciado al respecto”.

“Lo que tengo claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de decisiones personales y que, insisto, esto nos va a poner a prueba a todas y todos”, enfatizó.

En el desplegado, los funcionarios jaliscienses dijeron que MC nació desde lo local y no se puede entender sin Jalisco.

Explicaron que antes que colores y siglas partidistas, los une Jalisco y su gente. “Aquí trabajamos en equipo, no hay divisiones. Caminamos juntos. Este proyecto, que hemos formado mujeres y hombres libres de Jalisco, no le pertenece a nadie. Es de la sociedad jalisciense. Por ello, este movimiento seguirá caminando con quien se comprometa a respetar y cuidar los intereses de Jalisco. Que quede claro, este movimiento se la juega con el gobernador Enrique Alfaro y por Jalisco. A donde vayamos, caminaremos juntos”.