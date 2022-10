Encinas niega nepotismo en designación de su hijo

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que la incorporación de su hijo, Alejandro Encinas Nájera, como nuevo subsecretario de Economía no es un asunto de nepotismo y que el joven “no escogió el padre que tiene”.

“Es un asunto que mejor pregúntale a él, no es un asunto en el que yo haya intervenido”, dijo a su salida de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Rechazó que haya nepotismo porque él no contrató a su hijo. “Yo no lo contraté, yo me enteré el mismo día que usted”, dijo.

El pasado 14 de octubre, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, presentó a Alejandro Encinas Nájera como nuevo subsecretario de Comercio Exterior, luego de la salida de Luz María de la Mora, quien se encargaba de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el T-MEC en torno a la política energética de México.

Alejandro Encinas Nájera es maestro en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM.

Fungió como asesor en el Senado de la República y en la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Fue consultor de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, así como jefe de la Unidad Departamental de Servicios Sociales y Educativos de la alcaldía Coyoacán. Antes de ingresar a la Secretaría de Economía trabajó como titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.