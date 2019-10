En materia de seguridad vamos bien, asegura AMLO

CDMX.- Al cumplirse seis meses del plazo que se propuso para reducir la inseguridad en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “vamos bien” puesto que, aseguró, hay un cambio en la estrategia para combatir a la delincuencia y la violencia, y porque su política se está enfocando en brindar bienestar a la población, así como al combate a la corrupción.

“Vamos bien en general, hay un cambio en la estrategia y esto lleva algún tiempo como es natural, pero estamos avanzando en lo que consideramos fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad”.

“Digo que vamos bien, porque hay más bienestar y esto va ayudar en conseguir la paz, y la paz es fruto de la justicia; para la mentalidad autoritaria, para quienes lo quieren resolver con el uso de la fuerza, esto es nada, no funciona, nosotros consideramos que sí”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que para vivir en paz se necesita que haya, en su mayoría, bienestar material “y del alma”.

“¿Qué consideramos fundamental? Lo tengo que repetir, aunque parezca disco rayado, en que haya bienestar en la población, en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar eso representa un 80% de todas las acciones destinadas a vivir en paz , sin violencia. El 80% es bienestar, ¿qué es bienestar? Estar bien como la palabra lo indica, bienestar material y del alma.

“El 20% restante es no permitir la corrupción en los asuntos de seguridad pública, el trabajar de manera coordinada, la perseverancia, la profesionalización de los cuerpos policíacos. El que no haya impunidad, el que no se vincule la delincuencia con la autoridad, el que se controle el contrabando de armas, una serie de acciones”.

Aseguró que el cimiento principal es el bienestar, “y esto cuesta trabajo que se entienda, porque se optó por solo atender los efectos y no solo las causas todo lo querían resolver con el uso de la fuerza, medidas coercitivas y esa estrategia resultó fallida. Entonces estamos cambiando de paradigma”.