En marcha a favor del INE “hubo muchísimo robo de carteras”, dice AMLO

Manzanillo, Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la marcha del pasado domingo 13 de noviembre en contra de la reforma electoral y en defensa del INE, quienes asistieron son unos “corruptísimos” y el reporte que recibió es que “hubo muchísimo robo de carteras”.

En conferencia de prensa matutina, en las instalaciones de la Décima Región Naval del puerto de Manzanillo, Colima, el jefe del Ejecutivo aseguro que quienes asistieron a la marcha viven en residencias colmados de atenciones y de privilegios.

“¿Qué autoridad moral tienen, qué autoridad política? Hagan la lista de los principales asistentes a la marcha o desfile o como le llamen, me refiero la que hicieron nuestros opositores, dónde viven, pues la mayoría vive en zonas residenciales, colmados de atenciones, de privilegios, corruptizimos. El reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras. No se enojen, eh”, dijo.

Con información de Alberto Morales



