“En IMSS, no gastar no es un ahorro”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzó su estabilidad financiera a costa de la salud de los derechohabientes, dijo su director, Zoé Robledo Aburto. Un ejemplo, que el IMSS sólo tiene 0.67 camas por cada mil habitantes, siete veces menos de lo recomendado por la OCDE.

Para revertir esta situación, el Seguro Social contratará personal médico y de enfermería y reforzará su infraestructura, ya que la austeridad republicana no es igual a recorte de gastos.

Al comparecer ante comisiones del Senado, el director general del IMSS destacó que el superávit que se logró en la pasada administración no tuvo un impacto positivo en la atención a los afiliados.

“En 2015 se informó que se había revertido la tendencia creciente en el déficit, y es cierto, pero la crisis en la atención a los derechohabientes no dio tregua y en 2018 tuvimos el menor número de camas que ha tenido el IMSS desde su fundación: 0.67 por cada mil derechohabientes. La salud financiera empezaba a ser a costa de la salud del paciente”, dijo.

El funcionario mencionó que las carencias del instituto son una muestra de que se perdió el rumbo y que hoy es urgente un cambio de ruta. Resaltó que el IMSS no puede recortar gastos que impacten en la calidad del servicio y que la austeridad significa gastar bien y transparente.

“En el IMSS no gastar no es un ahorro, puede ser un fracaso, porque significa que no se cumple alguna acción o no se cubre algún derecho. Austeridad en el IMSS debe ser gastar bien en lo que efectivamente necesitan los derechohabientes para recibir la atención que merecen. Austeridad es evitar destinar recursos en gastos administrativos o nómina de apoyo”, dijo.

Para mejorar los servicios que brinda el instituto, Robledo Aburto adelantó que para 2020 se invertirán 3 mil 600 millones de pesos en la contratación de personal médico y de enfermería, en la construcción de infraestructura y en el reforzamiento de la que existe.

“En 2020 se contratarán 5 mil 177 plazas nuevas de personal médico y mil 736 de personal de enfermería. En el sexenio pasado se invirtieron, en promedio, 4 mil 491 millones de pesos anuales en infraestructura y en equipamiento; en 2020 la inversión va a ser de 12 mil 712 millones de pesos; es decir, más del doble del promedio de los dos sexenios anteriores”, puntualizó.

Caso ABC. Al dar a conocer un avance de 80% en los 14 acuerdos que hicieron los padres de las víctimas de la Guardería ABC con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Robledo afirmó que el incendio ocurrido hace 10 años “es el peor ejemplo de que la corrupción también mata”. Lamentó que los afectados aún no hayan alcanzado justicia.

“Es importante resarcir muchos daños, errores que se fueron cometiendo durante algunos momentos, y uno de los más dolorosos es el tema de la Guardería ABC. Ha pasado mucho tiempo sin que los afectados hayan encontrado justicia, pero hemos avanzado en los 14 compromisos que los padres de familia tuvieron con el Presidente de la República”, subrayó.

Entre estos compromisos resaltó la homologación de la ayuda por solidaridad, la reactivación del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) y la ampliación de la denuncia penal presentada por el Seguro Social.

Mencionó que en diciembre próximo habrá otra reunión entre el Mandatario y los padres de familia; además enfatizó que uno de los temas más importantes en el Seguro Social es la garantía de no repetición.