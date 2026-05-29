En menos de 15 minutos las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda aprobaron la reforma constitucional al artículo 41 que establece una nueva nulidad en elecciones en caso de alguna intervención extranjera.

La reforma constitucional aprobada por 18 votos a favor y siete en contra, fue impulsada por el diputado federal Ricardo Monreal, establece que establece que los procesos electorales serán nulos de manera determinante cuando existan violaciones graves, dolosas y comprobadas a los principios democráticos.

La nueva causal de nulidad señala que anulará una elección cuando se acredite la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.

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El dictamen fue turnado de inmediato al pleno del Senado y se prevé que se avalado por Morena y sus aliados esta madrugada. De inmediato se le dio primera lectura a dicha reforma que ha sido criticada por la oposición.

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