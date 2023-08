Durango, Dgo.— Los aspirantes a presidenciales del Frente Amplio por México, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, recriminaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y aseguraron que el Ejecutivo federal representa al “gobierno de la muerte”.

En el segundo foro de debates entre aspirantes de oposición, denominado Vivir en México y Ejercer Derechos, el diputado con licencia y las senadoras calificaron de “fracasada” la estrategia de abrazos y no balazos, y afirmaron que urge un cambio de timón para hacer frente a la “ensangrentada”, “terrible” y “ominosa” realidad que representan la violencia y la delincuencia.

La legisladora Xóchitl Gálvez Ruiz dijo que México está de luto.

“Todos nos debemos sentir indignados y horrorizados por lo que les pasó a estos jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos, me pongo los zapatos de los padres de Diego, Roberto, Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos, pero esto no sólo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco, sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días”, subrayó.

Sostuvo que la denominada estrategia de “abrazos, no balazos” ha sido una ocurrencia y un fracaso, por lo que adelantó que si ella encabeza los esfuerzos del frente aplicará una nueva política de mano dura.

“Tengo los ovarios para combatir a los delincuentes. Le vuelvo a exigir al Presidente que vaya y les dé la cara a los padres de estos jóvenes, que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso”, aseguró.

En su oportunidad, el panista Santiago Creel Miranda afirmó que el Presidente encabeza “el gobierno de la muerte”.

Recalcó que en materia de homicidios, de inseguridad, de corrupción y de violencia es el gobierno de la muerte, “y para evitar eso está el Frente Amplio por México”.

Lamentó el “crimen brutal” de cinco jóvenes ocurrido en Lagos de Moreno, “pero también 163 mil personas que han muerto de manera violenta en el país, los 40 mil desaparecidos que se suman a los 60 mil que venían de tiempo atrás, los 4 mil feminicidios y los de más de 20 mil homicidios dolosos”.

Asimismo, advirtió que la impunidad, la corrupción y la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de derecho, pues la probabilidad de que se castigue un delito en México es de 1%, “es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad”.

A su vez, Beatriz Paredes llamó a hacer a un lado los pleitos electorales y en su lugar atender, entre todos, la “ensangrentada”, “terrible” y ominosa realidad que representan la violencia y la delincuencia.

“El país está atrapado en la sucesión adelantada. Cinco jóvenes fantasmas nos exigen, desde Lagos de Moreno, que levantemos la voz y exijamos justicia. Ya basta, no se abdica de gobernar”, denunció.

La legisladora consideró que no hay convivencia sana posible en medio del horror que genera la delincuencia, y advirtió que nada sería más grave que la convivencia con el miedo que se convierta en nuestra realidad. “Porque el miedo a la sociedad la paraliza, empequeñece, y al gobierno lo degrada”.

Dijo que urge el cambio de rumbo “porque si a cifras nos vamos, de aquí a octubre de 2024 más de 25 mil personas estarán muertas, porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen se han muerto 160 mil mexicanos por homicidios dolosos”.

Como parte de las propuestas para cambiar dicha realidad, Paredes Rangel planteó más recursos a los gobiernos estatales y municipales, así como crear un ministerio de Justicia; Gálvez Ruiz abordó la posibilidad de crear una Guardia Nacional civil, mientras que Creel Miranda recomendó crear una policía especializada para combatir el crimen organizado, entre otras cosas.

A los tres aspirantes les resta encabezar cuatro foros más en Monterrey, Nuevo León, el sábado 19 con el tema “Un futuro viable para México”; León, Guanajuato, el martes 22, “La reconstrucción institucional: gastar el dinero en lo que se necesita”; Guadalajara, Jalisco, el jueves 24, “México y el mundo: si promovemos a México, ¿vendrán más oportunidades?”, y finalmente en Mérida el sábado 26, “El México para las mujeres”.