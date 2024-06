Legisladores de Morena y de oposición en la Comisión Permanente debatieron y cruzaron acusaciones por la reciente caída de la cotización del súper peso y de la Bolsa Mexicana de Valores a raíz del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscará la aprobación en el Congreso de la Reforma Judicial en el mes de septiembre.

Incluso, la oposición, en voz del coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementeria, alertó que un manejo irresponsable de la reforma al Poder Judicial puede generar una transición complicada, como sucedió con el llamado “error de diciembre” de 1994 cuando la economía se descompuso y generó una grave crisis en México.

En tribuna, expuso que las señales confusas que el oficialismo está mandando a los mercados financieros, pueden derivar en un problema, toda vez que, en materia económica las cosas están prendidas con pinzas y no se puede jugar con estos temas.

“En el tema económico esta así, prendido con pinzas y si esas pinzas se las quitan, pues cuidado, porque ya nos pasó en una ocasión en donde en una transición que no se cuidó, no se procuró, pues nos dio aquello que hora es famoso el error del 94 y que no queremos que se repita, francamente hoy hay cosas en la estabilidad macroeconómica que se deben de cuidar y estas cosas, estos dichos en un sentido y en otro entre el presidente y la presidenta electa no abonan a la regularidad”, dijo.

Rechazó la hipótesis de que los grupos económicos y los poderes facticos estén generando esta volatilidad, como acusó Morena y sus aliados, por lo que explicó que la economía esta globalizada” y los capitales están muy atentos para proteger sus inversiones, en caso de que se afecte la certidumbre jurídica o el entorno de negocios.

El senador por Morena, Navor Rojas, dijo al respecto que el “pueblo también votó por el crecimiento económico, el crecimiento económico que hemos tenido en México y recordó que en cada sexenio de los gobiernos neoliberales se devalúo el peso.

“Por ejemplo, que con Miguel de la Madrid se devalúo menos 4 mil 662 puntos; con Salinas el 47.6; Zedillo en menos 187.6; con Fox en menos 21; con Calderón en menos 26.8; con Peña Nieto en menos 56.5”.

Presumió que con López Obrador se apreció la moneda el 8.8 % y hoy “somos uno de los países con mayor proceso de inversión extranjera, no solo de Latinoamérica, sino del mundo”.

