En la víspera de la celebración que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en cinco años de gobierno, el primer mandatario ha cumplido con la promesa de “darle todo el poder al pueblo” y ha entregado buenas cuentas en materia económica, democrática y social.

A través de un comunicado, dijo que con ello, el ejecutivo federal ha tirado abajo todas las profecías de los “conservadores”.

“Cinco años después de que se ganó la elección de ese día tan importante en la historia de México, es impresionante lo que se ha logrado, porque no solo no ha habido devaluación, sino que llevamos el periodo más largo de estabilidad cambiaria desde hace 50 años, en cinco décadas no hubo estabilidad cambiaria como ha habido en estos casi cinco años de gobierno. También hay mayores ingresos, porque se acabaron los privilegios, ahora sí todos tienen que pagar sus impuestos”, señaló.

Delgado Carrillo, aseguró que “hay mucho que celebrar este 1 de julio” en el Zócalo capitalino, y llamó a toda la ciudadanía a participar en el festejo.

El líder guinda destacó que México es de las diez economías que más reciben Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo a niveles nunca antes vistos.

“Por ejemplo, el primer trimestre de este año estamos llegando a más de 18 mil millones de dólares, un 48% más de lo que se tuvo en el primer trimestre del año pasado, es un aumento muy importante, equivale casi a la mitad de la inversión extranjera directa que llegó en todo el 2022”.

Asimismo, aseveró que se tienen cifras récord en las reservas internacionales, más de 200 mil millones de dólares; la inflación sigue a la baja, y se ubica por debajo del promedio de la Zona Euro y de países como Chile, Argentina y Colombia, lo que ha permitido una recuperación del salario mínimo de 88% en términos reales; el crecimiento económico ha sido superior al de los Estados Unidos; se ha terminado con los gasolinazos; y, además, se ha recuperado el empleo hasta alcanzar una cifra récord de casi 22 millones de empleos formales.

“Ellos presumían que tenían finanzas públicas, sí, pero a costa de dos cosas: de endeudar al país y de tirar la inversión pública. Aquí tenemos récord en inversión pública y no se ha endeudado a nuestro país. No tenemos finanzas públicas producto del recorte a la inversión pública y del endeudamiento, sino que hay un equilibrio real entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Es decir, todas las profecías de que se iba a venir abajo la economía resultaron falsas, al contrario, se está demostrando que los neoliberales eran bastante malos en el manejo económico”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente resaltó los logros en materia democrática, como la aprobación de la consulta ciudadana y la revocación de mandato.

“Aunque la Corte evitó que se aprobara el Plan B para reformar el sistema electoral, seguiremos insistiendo en que nuestro país tiene que seguir avanzando en profundizar nuestra vida democrática”, concluyó.

Por todo esto, reiteró la invitación a la ciudadanía para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador al festejo por los cinco años del triunfo de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, y adelantó que extenderá el llamado a todas las colonias y barrios de la Ciudad de México y del país.

“Eso es lo que vamos a celebrar, podríamos decir más cosas, pero me parece que lo más relevante lo tenemos en lo económico, en materia de democracia y en materia de derecho sociales. Vamos a tener una gran fiesta, hay mucho ánimo, ya nos confirmó gente de Yucatán, de Veracruz, de Tamaulipas, de Baja California, de Chihuahua, de Colima, de Tabasco. Mucha gente, esperamos, del Estado de México; aquí, la ciudad, por supuesto, va a poner siempre el ejemplo, porque la ciudad es el corazón de este gran movimiento.”, subrayó.

