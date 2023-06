Al iniciar la contienda interna en Morena rumbo a las elecciones de 2024, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, arremetió contra los empresarios, los concesionarios de la televisión y en particular contra Televisa.

En el Centro Deportivo “La Lija”, de Puerto Vallarta, donde encabezó su primera asamblea informativa ante cinco mil personas, López Hernández aseguró que ganará este proceso en Morena y advirtió que en las elecciones del próximo año derrotará a los “oligarcas y señores del dinero”.

“Para que se escuche bien y se escuche lejos: A nosotros no nos preocupan los intereses de la oligarquía, de los señores del dinero, que piensan que porque tienen canales de televisión controlan la mayoría.

“Desde aquí les digo: A mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza no nos gana Televisa.

“Que se escuche bien, vamos a ganar este proceso, no vamos a caer en el juego de los que se sienten amos y señores, les vamos a ganar a esos que se erigían soldados del presidente, le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre”, enfatizó, ante los gritos de “Presidente, presidente, presidente”, que corearon sus simpatizantes.

El extitular de la Segob ratificó su postura de rechazo al financiamiento de Morena por cinco millones de pesos para los recorridos que realizarán las corcholatas en las próximas 10 semanas. Reiteró su propuesta de que esos recursos se canalicen a obras sociales en las comunidades más necesitadas de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz.

“No los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento cuando éramos sólo un puñado de mexicanos. Desde allá cuando iniciábamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena, lo que hoy es el proceso transformador de la patria.

“Nada de viáticos, nada, si siempre hasta el más apartado rincón del país, siempre habrá una mexicana, un mexicano que te invita y te comparta de su mesa, que te invite un frijol, un caldo de frijol con un plato de arroz, que te enseñe cómo somos los mexicanos, hasta el más modesto de los mexicanos somos compañeros que nos tendemos la mano”, expresó.

Adán Augusto López insistió en que sí se requiere piso parejo, pero para el pueblo, “para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores en este país. Para que haya médicos y medicinas en el sistema de salud de IMSS-Bienestar, para que siga habiendo los apoyos sociales, para que se consoliden programas como el de Sembrando Vida”.

“Ese es el piso parejo que nosotros queremos para todas y todos los mexicanos, que no haya nunca más un excluido, que no haya nunca más marginación en nuestro país”, declaró.