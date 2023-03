EL UNIVERSAL realiza el Foro: Crisis migratoria: en busca de soluciones

EL UNIVERSAL, en colaboración con Periódicos Asociados en Red y el Center for U.S.- Mexican Studies, US San Diego, realiza este viernes el foro “Crisis migratoria: en busca de soluciones”, en punto de las 11:00 horas.

Este espacio que tendrá como moderadores a Rafael Fernández de Castro director USMX y Sergio Alcocer presidente COMEXI, se transmitirá a través de Facebook: El Universal Online, Twitter: El_Universal_Mx y YouTube: ElUniversalMex.

Como panelistas participan Allert Brown-Gort Investigador, del Centro de Estudios México Estados Unidos, UCSD; Theresa Cardinal Brown, asesora en el Bipartisan Institute, y Ariel Ruiz analista de Políticas en el Instituto de Políticas Migratorias.

