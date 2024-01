Legisladores de oposición en el Congreso mexicano adelantaron que el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso para desaparecer a los órganos autónomos “no pasará”.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, calificaron la propuesta del Ejecutivo de “caprichosa” y alertaron que se trata de un intento de atentado contra la democracia y los derechos humanos.

En la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, advirtió que se trata de un discurso populista y electorero.

“Todos estos pronunciamientos tienen un propósito electoral, y es poner sobre la mesa supuestas acciones e iniciativas que puedan ser llamativas, pero que no tienen sustento en la realidad o que tratan de terminar con la democracia; al Presidente no le interesa si salen o no, lo que a Morena y al Presidente les importa es ponerlo sobre la mesa”, detalló, y exigió al Primer Mandatario especificar qué órganos autónomos busca desaparecer, pues recordó que el Banco de México también es un órgano autónomo.

En su oportunidad, Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD en San Lázaro, sentenció:

“De verdad que no tienen vergüenza. Plantea el Presidente la desaparición de los órganos autónomos, y tanto él como sus aduladores se rompen las vestiduras cuando se dicen que este año se decidirá entre democracia y dictadura. Señor Presidente: en San Lázaro la oposición está firme y desde aquí le digo que las reformas que lastimen a México y a su democracia no pasarán”, dijo.

Incluso, el legislador de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que los órganos autónomos son el sostén constitucional del país, por lo que dijo que no cree que el Primer Mandatario mande a la Cámara Baja una iniciativa para extinguir en su totalidad a los autónomos.

“Hay uno respecto del cual él ha sido muy insistente por su inoperancia y por su, pues eso, vacuidad, que es el Inai. Hay otros muy importantes que son un sostén constitucional del país, como el INE, como el Banco de México, esos pues ni pensar, el Inegi, ni pensar en nada que se le parezca”, afirmó.

En la Cámara de Senadores, el llamado bloque de contención, e incluso la bancada de Movimiento Ciudadano, advirtieron que frenarán dicha iniciativa presidencial, y señalaron que detrás de esta reforma se encuentra la urgencia en Palacio Nacional de ocultar los rastros de la corrupción del actual sexenio.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, expuso su rechazo y dijo: “Parece que el titular del Ejecutivo ha estado levantándose de mal humor en los últimos días, lo que se refleja en sus amenazas continuas de enviar reformas constitucionales a capricho”.

“En Movimiento Ciudadano mantenemos una postura firme en contra de cualquier reforma que ponga en peligro nuestra democracia y el Estado de derecho. Los organismos autónomos son el resultado de décadas de trabajo y no deberían ser eliminados de manera impulsiva por decisiones irracionales del Ejecutivo federal”, señaló.

A su vez, los coordinadores del PAN, Julen Rementería, y del PRI, Manuel Añorve, calificaron de propuesta “autoritaria y aberrante” el tratar de desaparecer organismos como el Inai para evitar que se investigue el rastro de la gran corrupción del gobierno de la 4T, por lo que adelantaron que esta reforma no tiene futuro en la Cámara Alta.

“Al Presidente le estorba todo lo que sea organismos autónomos en favor de la transparencia, de control, de vigilancia, de rendición de cuentas y los contrapesos a su gobierno. Vuelve a mostrar su talante autoritario en contra del Inai, de la Cofece y de otras instancias, pero no pasará en el Senado”, refirió.

Agregó que con esta iniciativa López Obrador vuelve a mostrar su vocación autoritaria y que “está perfilando una dictadura”.

En tanto, Manuel Añorve, coordinador del PRI, coincidió en que es claro que el Presidente “está tratando de tapar los problemas de corrupción con un dedo”.

Adelantó que el bloque de contención en el Senado frenará esta reforma contra el Inai, “una de las grandes obsesiones del Presidente”.