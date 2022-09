“El país sigue en caída libre”, reclaman diputados a secretario de Hacienda en comparecencia

Diputadas y diputados de oposición reclamaron al Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por la política económica del país.

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, afirmaron que “el país sigue en caída libre” y criticaron la conformación del paquete económico para 2023, que sostuvieron “tiene cifras alegres”.

Marcelino Castañeda, del PRD, aseguró que a cuatro años de este gobierno “el periodo neoliberal sigue más vigente que nunca”. Señaló que “vamos mal y no vemos que quieran cambiar el rumbo”, y denunció que “el Presidente no sabe de economía”.

“Usted es una persona capaz, pero o él no le hace caso a usted, o usted no le quiere decir al Presidente que la cosas van mal, el cuarto informe de gobierno contiene cifras muy enamoradas”, acuso.

En su oportunidad, Salomón Chertorivski aseveró que el presupuesto 2023 “está sellando la trayectoria inercial y perezosa de nuestra economía para el resto de la década”.

“Fingen que aquí no sucedió una pandemia que mató a 750 mil compatriotas, presumen equilibrio fiscal aunque sea sobre alfileres, el gasto en salud presenta un raquítico aumento del 4%, el gasto en educación es el más bajo en 12 años, los fondos para atender desastres naturales se han reducido en más de 70 por ciento, con presupuestos como este y con políticas tan recesivas y ortodoxas, vamos hacia un país de viejos pobres”, declaró.

En defensa de la política económica del país, el diputado petista, Reginaldo Sandoval, gritó a las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC; “Lamentamos que a estas alturas, la oposición siga desviada, ciega, y que no vea lo que realmente está ocurriendo en este país, a pesar de que nos dejaron una nación verdaderamente endeudada”, mientras que Benjamín Robles, del mismo partido, aseveró que “son inocentes quienes creen que vamos a cambiar la ruta, señor Secretario dígale al Presidente que seguiremos apoyando la cuarta transformación en lo que resta el sexenio”.

De la bancada del PRI, el diputado, Yerico Abramo, dijo a Ramírez de la O que el PEF 2022 “tiene cifras optimistas”; “no se lograrán cumplir las metas de creación de empleos, es necesario partir de un diagnóstico realista, objetivo y apegado a la realidad, los empleos no se han recuperado tras la pandemia”.

Del mismo partido, el ildefondo Guajardo denunció que el paquete económico no coadyuva a sentar las bases para un crecimiento fuerte.

“No vemos por ningún lado el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y no vemos un gasto en inversión fuerte, porque lamentablemente vemos que a infraestructura de Comunicaciones y Transportes se va el 5%, a infraestructura hidráulica 5%, y a la refinería el 35%, y al Tren Maya el 15%, pues entonces no estamos sentando las bases para un crecimiento fuerte”, alertó.

Del PAN, la diputada Patricia Terrazas Baca aseveró que “el país sigue en caída libre”, pues “duman cuatro años de este gobierno y tenemos nulo crecimiento”, mientras que Carlos Alberto Valenzuela, también del partido albiazul, denunció un recorte de más de 16 mil millones de pesos al programa de vacunación, y un recorte de más de 14 mil millones de pesos al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia”.

De Morena, la diputada Ana Ayala Leyva, replicó que el paquete económico 2023 “está diseñado de manera meticulosa y responsable”, acorde a la situación internacional que hoy impera, y “anteponiendo el bienestar de los que menos tienen”.

En su oportunidad, Aleida Alavez, dijo que el abandono, el desdén y el confinamiento de millones de mexicanos en la pobreza extrema, son oprobios causados durante décadas de políticas económicas neoliberales, “que dilapidaron la riqueza nacional para enriquecer a unos cuantos”.

“Contra esas inercias estamos luchando. Estamos convencidos de los aciertos, señor Secretario, que se ha tenido en el manejo del dinero que es del pueblo, estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas de manera responsable. Estamos aquí para defender los intereses legítimos del pueblo de México”, concluyó.

La comparecencia del Secretario Ramírez de la O, continúa en este momento.

