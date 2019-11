El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acusó a la fracción del PAN de estar dando “pataletas” y de no contar bien sus votos en la decisión de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde el pleno eligió a Rosario Piedra Ibarra.

“Es falso totalmente, el león cree que todos son de su condición. Ya está, en cámara lenta, en mi Twitter el video de lo que realmente sucedió, es un solo voto y ahí está muy claro, deben darse cuenta. Es peor si dicen que se depositaron 116, entonces faltarían, cómo es que acusan que se votó doble si faltan votos”, dijo.



Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

Además especificó que la elección de la activista como la nueva titular de la CNDH está consumada y descartó repetir la votación.

También lee: Rosario Piedra Ibarra, nueva ombudsperson cercana a Morena

“Es una versión encontrada, porque está el video, lo acabo de subir, es muy sencillo, la boleta era doblada, la deposito y se abre, ahí está en el video, es una versión falsa la que da el PAN, deben darse cuenta”, precisó.

“En el PAN deben aceptar que ellos creyeron que no iba a lograr la mayoría calificada, esa es la verdad, ellos creyeron, sus propios senadores votaron por ella. No puedo denunciarlos, no soy delator, pero hubo varios senadores del PAN, del PRI, del PRD, que votaron por ella, no pudo haber trampa”, añadió.

Asimismo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta agradeció al coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, quien dijo que en lo que él pudo ver, “francamente si hubiera metido dos votos, estuviéramos pensando que hubiera más votos. Iría en contra de ellos”.



Agradezco la honestidad del senador Mauricio Kuri (@makugo), coordinador del PAN, afirmando la verdad, la cual siempre vencerá a la mentira y a la calumnia. Lamento la falta de escrúpulos en algunos de los dirigentes de Acción Nacional. pic.twitter.com/eyeJaKlReH — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

Monreal afirmó que Piedra Ibarra sí cumple con los requisitos de ley para poder ser presidenta de la CNDH, por ser “una mujer limpia, una mujer que obtuvo la mayoría calificada”; y admitió que su voto fue en favor de ella, pese a sus antecedentes como militante de Morena.

Recomendó ver la sesión completa del Senado de la República y ver cómo se cuentan los votos y cómo salen todos. “Véanlo ustedes, lo demás son pataletas y simple y sencillamente caprichos, porque ellos pensaron tener votos que no tenían”, sentenció.

Asimismo, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta agradeció al coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, quien dijo que en lo que él pudo ver, “francamente si hubiera metido dos votos, estuviéramos pensando que hubiera más votos. Iría en contra de ellos”.

Al respecto, el senador panista, Damián Zepeda, señaló a Monreal que “el fraude es que votamos 116 senadores y solo contaron 114. Con los 116, los 76 votos de Rosario NO logran las 2/3 partes”.



Nunca afirmamos que votaste 2 veces, de hecho nos preguntan y contestamos que NO. El Fraude es que votamos 116 senadores y solo contaron 114. Con los 116, los 76 votos de Rosario NO logran las 2/3 partes. Es público el video completo, el fraude es inegable. Lo ético es reponer — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 8, 2019

También lee: Senado elige a Rosario Piedra como nueva titular de la CNDH