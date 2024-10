El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó hoy su renuncia a la Corte, tras la aprobación de la reforma judicial.

En su argumento presentado este martes mediante una carta, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena declaró lo siguiente:

“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, expresó Gutiérrez Ortiz Mena en la misiva.

Ortiz Mena que sería el primer ministro en presentar su renuncia al cargo fue parte de las ternas propuestas en 2012 por el titular del Ejecutivo Federal, en ese entonces Felipe Calderón.

Posteriormente fue designado como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la República, y quien ocupó el cargo desde el 1 de diciembre de ese mismo año.

Originario de Cuernavaca Morelos, se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y como maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, universidad de la cual es catalogado como exalumno distinguido, por su participación en conversatorios de la institución académica.

Dentro de su trayectoria profesional se desempeñó hasta 2012 en la práctica privada y ocupó varios cargos en la administración Pública Federal, en el sector hacendario.

Actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Fundación UNAM y es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y de la Barra del Estado de Nuevo York.

El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha declarado que su aproximación al derecho tiene como base que la Constitución debe interpretarse conforme al derecho internacional y los derechos humanos.

