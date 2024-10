Luego de la jornada de violencia ayer jueves en Villahermosa, Tabasco, en donde se registró la quema de autos y de tiendas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), y Omar García Harfuch, titular de Seguridad (SSPC), se encuentran ya en contacto con el gobernador Javier May para poder apoyar en lo que se requiera.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal evitó confirmar para no "especular" hasta no tener toda la información completa, si estos actos violentos estaban relacionado con grupos del crimen organizado.

“El día de hoy se presentó en el gabinete de seguridad y está en contacto tanto el secretario García Harfuch como el secretario de la Defensa Nacional con el gobernador May para poder apoyar lo que se requiera y ya podemos después, una vez que conozcamos con más detalles -no es que no conozcamos lo que ocurrió sino que es importante conocer exactamente, porqué se desató estas quemas - pues se informará”, dijo.

“¿Esto está relacionado con grupos del crimen organizado?”, se le insistió en Palacio Nacional.

“Hay que tener toda la información antes que especular”, respondió.

