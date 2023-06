Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial, entregó ayer la coordinación del grupo parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado a Eduardo Ramírez, quien busca por su lado la nominación a la gubernatura de Chiapas.

Con un relevo terso, entre amigos, con un apretón de manos y un abrazo, se hizo un recuento de las reformas y acuerdos logrados en la gestión de Monreal Ávila, pero también de los temas, iniciativas y los más de 70 nombramientos pendientes, como los comisionados del Inai.

Ramírez Aguilar informó, antes de la reunión en la que asumió el liderazgo, que solicitará licencia para separarse de su escaño cuando su partido emita la convocatoria para la selección del candidato a la gubernatura del estado de Chiapas.

En un video difundido en redes sociales, el legislador negó que sus nuevos cargos en la Cámara Alta impliquen que vaya a renunciar a sus aspiraciones de gobernar su estado natal.

“Yo no me he bajado, no me muevo un centímetro de mis aspiraciones, al contrario. Con esta posición me afianzo más y con mayor representatividad política para seguir haciendo más gestiones a favor de los más pobres, a favor de los más necesitados y particularmente, a favor de Chiapas”, expresó.

“Nunca he negado mis aspiraciones de ser gobernador de Chiapas. Quiero decirle a todos mis paisanos y paisanas que me están escuchando que sean muy claros. Llegado el momento que se lance la convocatoria por parte de Morena, voy a presentar mi licencia y la renuncia al cargo que se me ha conferido y me presentaré para participar como su candidato a gobernador del estado de Chiapas y ganarme la confianza”, enfatizó.

Ante la mayoría de los coordinadores y vicecoordinadores de todas las bancadas, también se destacó el nuevo liderazgo en manos de Eduardo Ramírez y se confió en que el diálogo y los acuerdos continuarán.

El senador por Chiapas expuso ante los coordinadores de oposición y aliados que la eficacia con la que Ricardo Monreal Ávilaconstruye acuerdos hoy le reditúa un lugar en la historia de México, por lo que “no tengo la menor duda de que será uno de los hombres claves en el movimiento de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.