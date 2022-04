Ebrard detalla agenda de AMLO con Biden y visita a centroamérica

En el Palacio de la Escuela de Medicina, durante un evento diplomático entre México y el Vaticano, el canciller Marcelo Ebrard declaró que la videoconferencia que sostendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo Joe Biden abordará temas referentes a la Cumbre de la Américas, la cuestión migratoria, el asunto de las armerías, así como la posición Internacional de México.

"A México le gustaría que se invitara a todos los países, no a unos sí y a otros no, el segundo tema a tratar es el desarrollo en las Américas, el presidente decía cuando fue el aniversario de Simón Bolivar que Estados Unidos debería buscar que todos los países de América nos unificaramos, otro asunto que se va a tratar es de la migración, México sigue insistiendo que si no invierten es muy difícil lo que se quiere lograr", mencionó.

El canciller también dijo que otro tema que abordarán es el tema de las armas en México.En días pasados, EL UNIVERSAL publicó que en la demanda que el país presentó contra ocho fabricantes de armas estadounidenses los acusó de ser cómplices indirectos de la delincuencia organizada.

"El tema de armas para México es crucial, como ustedes saben las detenciones que ha reportado la Secretaria de Defensa como la Secretaria de Marina, las armas que traen de alto nivel, las que más daño hacen a la ciudadanía mexicana provienen de Estados Unidos", explicó.

Marcelo Ebrard también dijo que a nivel internacional se abordará a la posición en México sobre el conflicto que se esta viviendo y las acciones del G20 para solucionarlo.



Gira por Centroamérica

También detalló sobre la visita que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará a centromérica: abordará diversos temas como el fronterizo, los programas sociales del gobierno en centroamérica y el desarollo de vacunas.

"La salida es el cinco de mayo, vamos a estar en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y finalmente en Cuba. En Guatemala hay varios temas que tienen que ver con la infraestructura fronteriza y modernización de la infraestructura. La apertura de los aranceles para que las exportaciones de Guatemala crezcan, hoy en dia tiene muchos aranceles y es muy poco lo que exportan y desde luego los programas que tenemos ahi", explicó.

Con respecto a la visita a El Salvador, el canciller dijo que abordarán los temas referentes a los programas sociales que el gobierno tiene en ese país, resaltó que mas de 25 mil personas ya trabajan en ellos.

"En el Salvador, se tendrá una reunión con el presidente Bukele y vamos a revisar el programa Sembrando Vidas. El Salvador es el primer país en el que se puso en marcha y a estas alturas ya tenemos el resultado importante y ahí veremos la inversión 2022-2023. México en El Salvador es el principal inversionista social en ese país por encima de Estados Unidos.

"Les hablo de más de 25 mil personas trabajando para Sembrando Vida y Jóvenes Contruyendo el Futuro. Decía el presidente Bukele que no hay en el Salvador una empresa que haya creado 25 mil empleos en un año, México lo ha hecho", resaltó.

En Honduras detalló que buscarán acrecentar la presencia de los programas así como de un intercambio cultural y de comercio.

"Nos vamos a Tegucigalpa para una reunión con la presidenta y su equipo de trabajo porque ahí se tiene una presencia que ahora se va a acrecentar y hay muchos temas, porque nos interesa desarollar más los vínculos Mexico con Honduras en presencia cultural, comercio e inversión", explicó.

El canciller dijo que la vista a Belice se buscará comercializar y crear vinculos turísticos.

"Con Belice ahora hay una relación sumamente cercana porque cuando fue la pandemia México donó 300 mil vacunas, fue una gran ayuda, no tenían como pagarlo, sobre esa base será una buena conversación la que habrá, tiene que ver con el Tren Maya y facilidades para que puedan comerciar más y mejor con Chetumal y el desarrollo turístico que pudiéramos hacer como una sola Rivera Maya", dijo.

Sobre la visita a Cuba habló que tratarán asuntos de temas de tecnología y del avance de las vacunas, ya que explicó que se tiene una producción en México.

"En Cuba ya hay varios acuerdos que se están trabajando que tienen que ver con tecnología y el avance de las vacunas, en los países de América Latina es el país que tiene más vacunas desarrolladas y en proceso que la apruebe la Organización Mundial de la Salud, pero nosotros ya tenemos una producción aquí en México, otros temas que tienen que ver con la relación bilateral", concluyó.

