Dos Bocas es un "capricho costoso e innecesario", afirma PAN en la Cámara de Diputados

El Coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, afirmó que la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, "es un capricho costoso e innecesario" que en nada contribuirá a mejorar las condiciones económicas del país.



“La refinería de Dos Bocas es un capricho costoso y fracasado, desde donde quiera que lo veamos. Su inauguración fue solo un “show”, un espectáculo. La realidad es que el proyecto ni siquiera ha comenzado a operar, no lo hará sino hasta el próximo año, y aun cuando entre en operaciones los supuestos beneficios jamás superarán los altísimos costos que tuvo y tendrá la obra en el futuro”, puntualizó.

A través de un comunicado, el Diputado agregó que el costo de la obra significa haber sacrificado muchas otras políticas públicas que sí podrían haber ayudado a la gente a vivir mejor.

“En estos momentos de grave crisis, el país necesita de medidas urgentes para ayudar a la gente; en su alimentación, su salud, su seguridad y en la educación de las niñas y los niños de este país. Pero el gobierno prefiere despilfarrar recursos”. denunció Romero Herrera.



Señaló que bajo una supuesta narrativa de austeridad, este gobierno canceló el Seguro Popular, el abastecimiento efectivo de medicamentos, las escuelas de tiempo completo, el fondo que ayudaba a fortalecer a las policías locales (FORTASEG), las estancias infantiles, entre otros programas más.



“Para tantos programas que daban cabida a la sociedad plural y en desarrollo que éramos no hubo recursos, pero para los caprichos del Presidente no solo sí hubo, sino además, no importó que el gasto casi se haya duplicado, como es el caso de la refinería de Dos Bocas. Este gobierno tiene sus prioridades, pero está claro que el bienestar de las familias de México no es una de ellas”, acusó.



Finalmente, Jorge Romero advirtió que mientras el mundo transita hacia alternativas más sustentables, "México es una lamentable excepción".

"En varios países del mundo ya se tiene incluso una fecha en la que no se comercializarán más vehículos de combustión interna y en nuestro país estamos perdiendo la oportunidad de ir por el mismo camino, perdiendo inversión, empleos y resultados en el cuidado de nuestro medio ambiente”, concluyó.

Lee también: Refinería Dos Bocas tuvo mala planeación y no resolverá el problema de abasto de gasolinas: IMCO

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm