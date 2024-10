El grupo parlamentario de Morena aprobó una reforma a su reglamento interno por la que se distribuyen facultades y se crean varias coordinaciones y vicecoordinaciones.

La reforma inicial establecía quitar todas las facultades a la vicecoordinadora Gabriela Jiménez, principalmente para administrar recursos del grupo parlamentario y los trabajos de las y los presidentes de las comisiones, sin embargo, dicha modificación quedó suspendida luego de que un grupo de diputadas se opuso y denunció que todo el poder se le estaba dando a los hombres. Fue la propia Gabriela Jiménez la que inició la pugna.

"Vean el estrado, compañeras, a excepción de mi, todos son hombres, soy la única mujer en esta mesa y me están quitando todas las facultades, no lo permitamos compañeras, somos más mujeres diputadas de Morena que hombres, no nos podemos quedar calladas ni sometidas por la visión de hombres", externó.

Finalmente, se aceptó dejar dichas facultades a la vicecoordinadora, pero sí se crea la figura de la "Coordinación de Operación Política", a cargo de Pedro Haces, que le permitirá coordinar a los enlaces con los estados, también será Pedro Haces el encargado de auxiliar las gestiones de diputadas y diputados ante los tres niveles de Gobierno y cámaras empresariales, es decir, que si algún congresista guinda quiere hablar con un secretario o secretaria de Estado, deberá ser autorizado por Haces.

El nuevo reglamento también contempla la creación de la Vicecoordinación de Estrategia y Proceso Legislativo, encargada de procesar las iniciativas de las y los legisladores; la Vicecoordinación de Vinculación Parlamentaria, que le permite entrar a las reuniones de la Jucopo y convocar a reuniones en ausencia del coordinador; la Coordinación de Administración, Austeridad y Transparencia, encargada de supervisar el uso de los recursos; la Coordinación de Comunicación, para implementar estrategias de comunicación política, social, y digital; las Coordinaciones Temáticas, encargadas de organizar foros informativos y parlamentos abiertos; y la representación del Grupo Parlamentario ante el Instituto Nacional Electoral.

Monreal Ávila, aseguró que lo anterior se determinó porque Morena nunca había tenido tantos congresistas, por lo que se requiere diversificar facultades.

"Hay facultades y funciones que antes no se tenían y ahora se tienen en nuevas figuras jurídicas que aparecen. Básicamente tienen que ver con representación, trabajo en comisiones, análisis y deliberación, respaldo en los trabajos de la coordinación", concluyó.

