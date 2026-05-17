El diputado Fausto Gallardo García propuso adicionar un párrafo al artículo 65 de la Ley de Aeropuertos, a fin de que las reglas de operación de las terminales aéreas incluyan zonas específicas de ascenso y descenso para personas usuarias que contraten servicios de transporte terrestre mediante plataformas digitales o aplicaciones tecnológicas.

El legislador explicó que lo que busca es sentar bases legales claras para la operación de estos servicios contratados mediante aplicación en los aeropuertos.

“El objetivo es optimizar la organización, seguridad y eficiencia en la movilidad en los aeropuertos y brindar certeza jurídica a las acciones implementadas, fortalecer la gestión aeroportuaria y mejorar la experiencia de las y los usuarios en un entorno de creciente demanda de servicios de transporte digital”, expuso.

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Subrayó que en diversos aeropuertos como el de la Ciudad de México se han definido espacios para el ascenso y descenso de pasajeros que utilizan dichas plataformas para su transportación terrestre, pero carecen de sustento jurídico explícito, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y aplicación, y algunos de esos espacios tienen condiciones limitadas en accesibilidad, funcionalidad y seguridad.

“Existen disposiciones operativas para atender esta realidad, pero no hay un mandato legal expreso que dé seguridad jurídica suficiente sobre su alcance, fundamento y criterios de aplicación, por lo que es necesario incorporar una base normativa clara que permita ordenar dichas acciones en las reglas correspondientes”.

En la actualidad, señala el diputado del Partido Verde, no hay un parámetro que defina con certidumbre el margen bajo el cual funcionará dicho instrumento respecto del uso de servicios de transporte terrestre contratados por aplicaciones móviles o plataformas digitales.

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Gallardo García aclara que su propuesta no plantea nuevas modalidades de transporte, sino ordenar una realidad ya existente mediante reglas claras que establezcan zonas de ascenso y descenso para personas usuarias de servicios de este tipo de transporte terrestre hacia y desde los aeropuertos.

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