En el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, el diputado de Morena, Francisco Javier Borrego felicitó a las mujeres por el día.

Durante el debate por la Ley de Ingresos, el diputado subió a la tribuna para presentar una reserva en el que adiciona el apartado C del artículo 16 al autotransporte terrestre de carga y turismo.

Lee también Cáncer de mama: el caso más caro alcanzó un costo de 38 mdp, dicen aseguradoras

"Ese dinero que pagan sin factura no son deducibles de impuestos, es ahí donde necesitamos buscar una ruta donde ese dinero se pueda deducir", indicó el legislador.

"Por último para aprovechar el último minuto aquí, quiero comentarles que hoy es un día muy importante para todas las mujeres. Hoy en el Día Internacional contra el cáncer de mama, me sumo y felicito a todas las mujeres de México y no es de partido es porque son las mujeres y tengo madre", expresó.

Francisco Javier Borrego, diputado de Morena, felicita a las mujeres... por el #DíaMundialDelCáncerDeMama 🤔 pic.twitter.com/i4NfL4wZck — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 19, 2023

Su expresión desató las críticas en redes por celebrar a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama.

Lee también Día Mundial contra el Cáncer de Mama: 7 hábitos para disminuir el riesgo de padecerlo

Diputado condena bullying de medios y senadores por caída de sus pantalones

Hace unos meses el diputado Francisco Javier Borrego pasó por un momento bochornoso, luego de que se difundiera en redes sociales en donde en un acto proselitista en San Pedro de las Colonias, Coahuila, se le cayó el pantalón, y explicó que fue porque se aflojó la faja que utiliza como parte del proceso de recuperación de una cirugía en la columna, realizada el pasado 7 de junio.

“Yo soy un discapacitado que no tengo más que un mes y algo de operado. No creo que sea justo que a un discapacitado se le haga bullying, esa es una falta de respeto para cualquier enfermo. Lo mío, no pasa nada, gracias a Dios que el mal que me hicieron, para un servidor no es tanto, para mi familia desgraciadamente sí”, dijo en conferencia de prensa, en la Cámara de Diputados.

Acusó que los medios de comunicación de su entidad y algunos senadores de la Comisión Permanente le hicieron burla por lo sucedido, y lamentó que se haga mofa de su condición de discapacidad.

Lee también: Cáncer de mama: Las guerreras del moño rosa

“Todavía, el día de ayer varios compañeros senadores, porque estoy en la Permanente, me hicieron ahí, me regalaron unos tirantes, que hoy porto para que no me vuelva a suceder lo que me sucedió”, afirmó.

Dijo que ha estado enfermo de la columna desde antes de que terminará la campaña por la gubernatura de Coahuila, en la que participó como apoyo del senador Armando Guadiana, y se atendió, una vez que concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv