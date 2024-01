Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera comentarios transfóbicos en su contra y después le ofreciera una disculpa, la diputada Salma Luévano insistió en que el titular del Ejecutivo la reciba para revisar la agenda LGBT+, pues denunció que “hoy más que nunca” teme por su vida.

A través de sus redes sociales, la “diputrans” de Morena señaló que las amenazas de muerte en su contra han aumentado.

“Hoy más que nunca temo por mi vida, desde hace años me han estado amenazando de muerte, desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. Es lamentable lo que está sucediendo con mis hermanas trans”, dijo la diputada Luévano al condenar y exigir justicia por el asesinato de Miriam Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán.

“Es importante acercarme con el Presidente, que me escuche, que escuche mi historia de vida, que es parecida o casi igual a la de todas las mujeres trans. Esa agenda urge, tenemos que ponerle alto a tanto, tanto odio,

“Hoy más que nunca le pido al Presidente esa audiencia”, señaló la legisladora.

“Señor presidente: Se lo digo con el corazón en la mano, no descansaremos hasta que se haga justicia para Miriam, para Ociel (Bahena), para Ulises, para su pareja de Ociel y para tantas, tantas hermanas que han caído en las garras del odio, de la ignorancia”, dijo.

Salma Luévano manda mensaje a Paola Suárez

La diputada federal también mandó un mensaje a la influencer trans Paola Suárez, de “Las Perdidas”, quien se encuentra en el hospital tras haber sido agredida por su pareja: “No estás sola ni estampas nunca más sola porque estamos contigo, todas tus hermanas trans”.

HOY MÁS QUE NUNCA temo por mi vida hoy más que nunca son las amenazas de muerte y persecución hacia mi identidad como mujer TRANS 🏳️‍⚧️y amenazas de denuncias hoy más que nunca nos están matando

AMLO acepta reunión con Salma Luévano… pero “es cosa de tiempo”

Ante la petición de un encuentro con la “diputrans”, el presidente López Obrador aceptó tenerla, pero aseguró que “es cosa de tiempo” porque tiene la agenda llena y mucho trabajo.

“Si, es cosas de tiempo, pero la verdad tengo la agenda llena, pero yo la estimo mucho. Siempre la veo”, dijo López Obrador.

