Con motivo del “Día del Padre”, el senador Ricardo Monreal Ávila envió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que destacó que en México hay miles de historias de padres que han trabajado sin descanso por lo más valioso que podemos tener: la familia.

El coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado dedicó el día a don Felipe Monreal, su padre, quien “fue un hombre fuerte, de campo, alegre, duro en ocasiones, pero siempre con las palabras correctas para inspirar a sus 14 hijos e hijas, alimentando el sueño de cada uno, de cada una, sin distinción”.

“De él aprendí que el liderazgo se forja especialmente en los momentos difíciles, en la adversidad, pero que cuando estás acompañado de personas que creen en ti, todo se vuelve posible”, subrayó.

Monreal Ávila enfatizó que su padre fue el mejor ejemplo que pude tener sobre perseverancia, dedicación y, sobre todo, dignidad.



Este día se lo dedico a quien fue mi ejemplo de perseverancia, dedicación y, sobre todo, dignidad: don Felipe, que sacó adelante a 14 hijas e hijos huérfanos de madre. Estoy seguro de que México tiene a muchos padres que como él son ejemplo de resiliencia. #FelizDíaDelPadre pic.twitter.com/RNKQxIvjpU — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 19, 2022

Recordó que don Felipe Monreal cursó hasta el segundo año de primaria, pero esto nunca fue una limitante para su liderazgo. “Me empujó a seguir su ejemplo y ayudar a las comunidades de mi pueblo natal, Fresnillo”, y de Zacatecas.

“Gracias a su enseñanza, me gradué como abogado y su impulso no se detuvo, pues él me animó a irme a la Ciudad de México con un sólo veliz de lámina y tres cambios, a estudiar la especialidad, la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con beca”.



Todo esto, agregó, aunque no teníamos posibilidades económicas, pero “puse gran empeño” para sacar adelante y concluir mis estudios de posgrado en la UNAM.

Ricardo Monreal reconoció que aún tiene en su mente la felicidad en el rostro de su padre cuando lo acompañó a la toma de protesta como gobernador de Zacatecas, “un sueño que parecía inalcanzable y que solamente platicamos entre surcos y veredas”.

Relató que cuando salían de casa, hacia el puesto de aguas frescas que tenían en el mercado, era increíble el número de personas que se acercaban a él para solicitar asesorías.

“Desde trámites para un Acta de Nacimiento, hasta temas ejidales y comunales; fue así como abrimos un pequeño despacho de gestión ciudadana, y ahí conocí mi vocación de servicio”.

El líder de la mayoría en el Senado aseveró que siempre estudiaba los movimientos y acciones de “Don Felipe”; me gustaba ver su alegría, ánimo y la fuerza que transmitía a la gente que se sumaba a su lucha, especialmente por los derechos de los campesinos.

Lee también: “¡Qué pena, para ustedes no hay canción!”: Los mejores memes por el Día del Padre 2022

Zoé Robledo felicita a los padres en su día

El director general del IMSS, Zoé Robledo, felicitó a los padres en su día, a los trabajadores del IMSS, derechohabientes y jubilados.

En su cuenta oficial de Twitter, el director del IMSS también informó que se logró la meta de las 2 mil 960 vasectomías en la Jornada Nacional.



Buen día. Hoy les doy 2 buenas noticas:

Logramos la meta de la Jornada Nacional de Vasectomía En Mérida, se realizaron 4 transplantes en menos de 48 hrs. Dos mujeres con muerte cerebral, y la generosidad de sus familiares, hoy dan una nueva oportunidad a 3 hombres y 1 mujer pic.twitter.com/t9f6lezG2K — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 19, 2022

Resaltó que la vasectomía como método de planificación familiar tiene muchas ventajas, y que se pusieron esa meta, llegar a 2 mil 960, cifra que se logró durante la jornada.

Zoé Robledo también mencionó que en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán, se realizaron cuatro trasplantes renales en las últimas 48 horas.

"Gracias a la enorme generosidad de los familiares de dos mujeres con muerte cerebral, tras lo cual la vida cambió de manera radical para una mujer y tres hombres beneficiados", finalizó.

Lee también: Morena felicita al “padre de toda la oposición” en su día

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm/rmlgv