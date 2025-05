Este último día de mayo, diversas corporalidades se quitaron la ropa en la Ciudad de México, en un espacio de confianza, para marchar "encuerados" y mostrar con orgullo su estilo de vida.

Desde el Senado de la República al Jardín de Arte de la colonia San Rafael, personas de ocho grupos mostraron que el estar desnudo sigue siendo un tema tabú para la sociedad. También se invitó a atreverse a vivir este estilo de vida porque "una vez que te unes, no lo vas a dejar".

Senos, penes, nalgas, erecciones y algunos pies descalzos desfilaron ante la mirada de curiosos capitalinos que también fueron invitados a despojarse de la ropa: "Esos mirones, también que se encueren".

Blanca, fundadora del Grupo Nudtopía, cuenta a EL UNIVERSAL que la comunidad nudista de la ciudad de México es una tribu urbana "poco conocida" que va en crecimiento.

"Nosotros disfrutamos de la vida al desnudo, tenemos muy pocos lugares, entonces esta marcha es también para visibilizar que somos personas que viven, consumen, tienen necesidades y queremos lugares" dice.

"Queremos que nos vean, que somos personas normales, que no tiene nada que ver con temas sexuales, simplemente vivimos lo mismo que harías en cualquier lugar, pero sin ropa", añade.

Día al desnudo. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Este Día al Desnudo, además de ser un espacio libre de acoso, es una convivencia en el que las personas asistentes realizan actividades como yoga, caminata o simplemente toman el sol.

Héctor Martínez, organizador de este día y uno de los principales promotores del nudismo en México, dijo a este medio que en esta actividad participan alrededor de mil personas, y a nivel nacional es difícil tener una cifra de cuántas los practican.

"Es una forma de demostrar a la sociedad que no tiene nada de malo nuestro cuerpo. El cuerpo no es igual a morbo, no es igual a sexualidad y que no tenemos que vivir con un estandar de belleza impuesto. Todos los cuerpos son perfectos y todas las personas son bienvenidas", expresó.

