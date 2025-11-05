Más Información

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, durante labores de patrullaje terrestre en inmediaciones de El Dorado, , fue asegurado un vehículo abandono, también localizaron en el área armamento, municiones, equipo táctico y una persona fue detenida en posesión de .

El aseguramiento se realizó sobre un camino de tercer orden, los navales hallaron dos armas largas tipo AR-15, dos tipo AK-47, 19 cargadores de diferentes calibres, incluyendo uno de disco, 540 cartuchos útiles de diversos calibres.

También Chalecos tácticos y placas balísticas, equipo de comunicación compuesto por radios, baterías y cargadores

La Marina asegura material bélico y un vehículo en El Dorado, Sinaloa (05/11/2025). Foto: Especial
El detenido, el vehículo y el material bélico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para la integración de la carpeta de investigación.

La Semar reiteró su compromiso de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

