A las 00:00 horas de este miércoles, Jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional en contra de la reforma al poder judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con lo anterior, quedaron formalmente suspendidas las actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa, las y los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), puntualizaron que la declaratoria que la suspensión tiene sustento en múltiples ordenamientos nacionales e internacionales, por lo que aseguraron que se trata de un acto legal cuyo propósito es evitar que el poder judicial sea socavado.

En el manifiesto, publicado en su página oficial, la Jufed puntualiza que "bajo ningun concepto la suspensión de actividades será causal de delito, de procedimientos de juicio político no responsabilidad administrativa".

Los jueves y magistrados, iniciaron el paro al grito de "el poder judicial no va a caer, no va caer".

A las 0:00 horas de este miércoles, jueces y magistrados se integraron oficialmente al paro nacional del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma del presidente López Obrador #Video: @PacoppRodriguez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/4NMJTVIYcR — El Universal (@El_Universal_Mx) August 21, 2024

¿Cuándo inició el paro?

El pasado lunes 19 de agosto trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores como protesta por la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al grito de "todos somos uno, y uno somos todos", empleados de la institución empezaron la detención de actividades en punto de las 00:00 horas del lunes.

Por la mañana planean redactar el pliego petitorio. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Sin embargo, el aviso no tomó a nadie por sorpresa, pues el aviso se hizo desde el pasado 13 de agosto cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió paro nacional si no se detenía la discusión sobre la reforma judicial.

Sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la Ciudad de México como el edificio en San Lázaro, Revolución, Las Flores, Prisma y Diamante son algunas de las que se encuentran en paro de labores.

Paro en el Poder Judicial de CDMX. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Por otra parte trabajadores del PJF de estados como Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Cd. Juárez, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Mérida, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí también se sumaron al paro en protesta a la reforma.

¿Qué piensa AMLO al respecto?

El presidente López Obrador durante su mañanera aseguró que los trabajadores están en su derecho de manifestarse; sin embargo, señaló que si saben que hay corrupción solo van a servir de "paleros".

AMLO reiteró que la reforma judicial no afecta a los trabajadores, sino que les beneficia, remarcó que su gobierno no está en contra de ellos sino de los privilegios y corrupción dentro de la institución.

“Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco", remarcó.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: especial

Este 20 de agosto el mandatario tocó nuevamente el tema del paro durante su conferencia matutina y expresó que que es ilegal e incluso podría servir para manifestar "de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes".

Explicó que con la protesta "no va a pasar nada" pues a la mayoría de ciudadanos no les importa el paro de labores. Aunado a esto dijo que a su gobierno no le toca sancionar esto, sino a al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

