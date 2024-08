El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, calificó como un “paro loco”, la suspensión de labores indefinida de trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados en contra de la propuesta de reforma judicial y advirtió que el tema no se resolverá bajo presión y chantaje.

En declaraciones a los medios de comunicación, el líder de Morena en el Senado remarcó que la mayoría legislativa cumplirá su responsabilidad y acatará el mandato popular para reformar al Poder Judicial y lamentó la posición inamovible de jueces y magistrados que adelantaron que no levantarán el paro hasta que no deseche esta iniciativa.

“Es una decisión unipersonal de ellos, nosotros vamos a actuar conforme a la ley y la Constitución. Los legisladores que integran las nuevas cámaras actuarán con responsabilidad y simplemente ellos tienen el derecho a hacer lo que crean conveniente. Creo que los están conduciendo a caminos sin retorno o callejones sin salida, porque en el caso de los trabajadores no sufren ninguna merma, ningún retroceso en sus conquistas laborales. No reciben ningún detrimento en sus derechos sindicales y derechos de trabajadores”, aseguró.

Afirmó que el paro de actividades “es una estrategia estrictamente política, que viola la Constitución y la ley, que ellos tendrán que autoanalizarse, porque en ningún país del mundo el propio Poder Judicial que aplica la Constitución y la ley, la viola”.

“Es un paro loco, porque no hay en la ley y en la Constitución ninguna circunstancia que se los americe. La autoridad debe de hacer solo lo que la ley le permite, es el principio de legalidad, se está violando el principio de legalidad, la autoridad no puede hacer nada que la ley no le permita, y este paro loco no está en la ley ni en la Constitución, simplemente están incurriendo en denegación de la justicia, en obstaculizar el acceso a la justicia”, afirmó.

Ricardo Monreal insistió en que Morena y sus aliados no serán rehén de chantajes o presiones para que la reforma al Poder Judicial de deseche.

“No nos detendrá una presión ni chantaje ni amenaza, porque nos eligieron para cumplir con la Constitución y la ley y fuimos a las urnas con una propuesta a la ciudadanía, y la gente votó por esa propuesta”, enfatizó.





































maot