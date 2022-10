Describen “modus operandi” de juez por dar amparo a exdiputada del PRD involucrada en homicidio

Al presentar “casos de impunidad” en el reporte Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, presentó los procesos relacionados con los asesinatos de los periodistas Jacinto Romero y Nicanor Martínez Olguín, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz.

En la conferencia mañanera de este jueves del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad describió que la exdiputada federal del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, estuvo involucrada en el caso de Nicanor Martínez Olguín, quien fue su esposa.

En el Salón Tesorería, Mejía Berdeja mencionó que Nicanor Martínez fue asesinado en junio de 2021 y aunque se detuvo a los presuntos responsables, entre ellos la exdiputada perredista, recurrieron a un amparo y el juez se los concedió en primera instancia.

En el reporte Cero Impunidad se refirió que el pasado 4 de octubre, la Fiscalía de Veracruz informó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito del Poder Judicial Federal, confirmó la sentencia amparadora del juez decimoctavo de Distrito con sede en Xalapa, quien dictó sentencia de amparo que puso en libertad a Ethel Margarita “N” y a la exdiputada federal Norma Azucena Rodríguez, señaladas como probables responsables de los delitos de homicidio doloso en agravio de Nicanor Martínez, y tentativa de homicidio doloso calificado en agravio de dos víctimas de identidad resguardada.

“Los jueces federales no valoraron la existencia de testigos, videos y datos conservados de telefonía celular, de los que se desprende la forma en que cada unos de los investigados participó en los hechos, desestimando los dictámenes periciales, limitándose a expresar que no existen señalamientos directos, y que los autores materiales no han sido detenidos”, se expuso.

En el caso de Nicanor Martínez, el subsecretario de Seguridad mencionó el nombre del juez José Ezequiel Santos Álvarez, juez decimoctavo de Distrito con sede en Xalapa.

Se indicó que tanto que en ambos casos, cada detenido promovió amparo en diferentes fechas con diferentes defensores.

“Coincidentemente en ambos casos fueron turnados a los mismos Juzgados de Distrito y al mismo Tribunal Colegiado en el Recurso”, se refirió.

Mejía Berdeja indicó que la Fiscalía de Veracruz impugnó las sentencias de amparo, ambos caen el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal “y en ambos casos se confirma el amparo con lo cual quedaron impunes estos hechos y ya los perpetradores obtendrán su libertad”.

Antecedentes del caso Nicanor Martínez

El 2 de septiembre de 2021 se dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de la exdiputada del PRD y Ethel Margarita “N”, por los delitos de homicidio doloso calificado cometido en agravio de Nicanor Martínez Olguín y tentativa de homicidio doloso calificado cometido en agravio de 2 víctimas de identidad resguardad.

Tras su detención, ambas fueron vinculadas a proceso por estos delitos con medida cautelar de prisión preventiva para ser cumplimentada en el reclusorio de Pacho Viejo, Veracruz.

Contexto victimológico

Nicanor Martínez Olguín, excandidato suplente del partido Morena a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz, fue asesinado la noche del miércoles 30 de junio de 2021, cuando transitaba en un vehículo por la cabecera municipal.

Según el reporte Cero Impunidad, la agresión en contra de Martínez Olguín fue perpetrada poco después de las 22:00 horas cuando circulaba por la calle Primero de Mayo, en la colonia Insurgente de Tihuatlán. Sujetos armados se acercaron y le dispararon al periodista, quien iba acompañado de su esposa que resultó herida.

Martínez buscó ser postulado por Morena a la presidencia municipal de Tihuatlán, pero fue nombrado candidato suplente porque su partido nominó a José Enrique Romero Alarcón, quien perdió el pasado 6 de junio ante Leobardo Gómez González, de la alianza de los partidos PAN, PRI y PRD.

