Senadores de oposición descalificaron la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia en Sinaloa, tras la captura del cofundador del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

El panista Ricardo Anaya sostuvo que el tema seguridad se tiene que abordar como un tema hemisférico, porque la mayoría de las armas con las que se cometen homicidios en México provienen de Estados Unidos y por otro lado, en ese país se consume la mayor cantidad de drogas en el mundo.

Sin embargo, advirtió que eso no debe ser pretexto para que el gobierno de México se desentienda del problema y se lave las manos.

“Por supuesto que hay una corresponsabilidad, aquí la pregunta es ¿cuál es la actitud? ¿La actitud es echar culpas, lavarse las manos y no resolver el problema, o la actitud es sentarse a la mesa, construir un plan conjunto y resolver el problema de fondo? (…) Hay una estrecha correlación entre la responsabilidad estadunidense y la responsabilidad mexicana. Con lo que no estoy de acuerdo es que se usen estos argumentos para lavarse las manos, echarle la culpa al vecino y no dar resultados”, apuntó.

El excandidato presidencial recordó que desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, la estrategia de militarizar al país para combatir la inseguridad no ha funcionado. “El error está en la estrategia que en tres sexenios consecutivos ha demostrado ser una estrategia fallida”, expresó.

Claudia Anaya, senadora del PRI, declaró que México tiene que avanzar hacia la cultura de la paz, y a resolver los problemas de inseguridad fortaleciendo los cuerpos policiales municipales, estatales y federales, además de robustecer a la justicia.

“¿Por qué nosotros no detenemos a los grandes capos de la droga? ¿Por qué tiene que venir una autoridad extranjera a hacerse cargo de esas detenciones?”, cuestionó.

Dijo que se tiene que parar la impunidad en la que vive el país, y resolver los problemas de fondo, “sin culpar de lo que sucede a nuestras omisiones”.

Claudia Anaya calificó de ridícula la aseveración del presidente López Obrador en el sentido de que Estados Unidos es responsable de la violencia que vive actualmente Sinaloa.

“La verdad que me parece ridícula esa declaración que se hizo el día de hoy, ahora resulta que por aprender a quienes son parte de la delincuencia organizada, se va a responsabilizar de que crece la violencia, no, la violencia creció porque hubo una traición dentro de los cárteles, quiere decir que no le podemos apostar a la paz narca, no le podemos apostar a que ellos se arreglen, porque ellos en cualquier momento se van a traicionar, y eso va a generar estas explosiones de violencia”, recalcó.

La senadora por Zacatecas afirmó que el fracaso de la estrategia de “abrazos y no balazos” se ve en la numeralia, “en el número de muertos, en el número de desaparecidos, en el número de extorsiones, y en los sucesos violentos que se registran día con día no solo en Sinaloa”.





















