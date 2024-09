El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este 1 de septiembre su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, donde destacó los logros de su sexenio, además que aprovechó para lanzarse contra la oposición y el Poder Judicial.

El presidente López Obrador también aprovechó para organizar tres porras a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por quien dijo se retirará tranquilo de la Presidencia y a la que calificó de “excepcional, experimentada y honesta”.

Las frases de AMLO en su último informe de Gobierno

-“Amigas, amigos, hoy rindo ante ustedes, y ante el pueblo y la nación, mi último informe de gobierno, y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo”.

-"Los mexicanos somos herederos de una historia excepcional y ello explica porqué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal y cómo pudimos, relativamente pronto, fincar las bases para iniciar una etapa nueva como la Cuarta Transformación".

-“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

-“Se hizo mucho entre todos y desde abajo”.

-"Estamos viviendo en una auténtica democracia, en una patria nueva, enaltecida, lo que hemos hecho todos desde abajo".

-“Que se oiga bien y que se escuche lejos, Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante del mundo”.

-“Ya es una realidad que en 23 estados del sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública, ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca, no, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca”.

Lee también Sistema de salud universal de México “no es como el de Dinamarca, es mejor”: AMLO

-“Hemos cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo, hemos ahorrado 2 billones de pesos en el sexenio por no permitir la corrupción”.

-Al asegurar que hay más empleo formal y en tono de burla a Calderón dice que él no presumió que sería “el presidente del empleo”: “Somos el segundo país del mundo con menos desempleo”.

-"Ya no hay sueldos elevadísimos ni pensiones millonarias a expresidentes".

-"La austeridad republicana se convirtió en una realidad, bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

-“No hemos querido transar para que nos aprueben todo”.

-"La reforma judicial se presentó para que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía, con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de cuello blanco".

-“Esto ayuda a entender cual es el sentimiento del pueblo y también para que lo internalicen nuestros vecinos y amigos de Estados Unidos”, dijo tras una encuesta a mano alzada sobre la elección en el Poder Judicial.

Lee también Reforma judicial: Abogados reaccionan a suspensión de la discusión en San Lázaro

-"Cumplimos en no aumentar en costos reales los precios de los combustibles y en algunos casos se redujeron".

-“Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país, un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros países que viven y trabajan en el extranjero”, dijo sobre las remesas.

-“¡Presidenta, presidenta!”, expresó al organizar tres porras a Claudia Sheinbaum.

-“Ya se rescató a la CFE”.

-“Ya basta de complejos, México es una potencia cultural en el mundo”.

-"Me llena de orgullo que un cilindro del Gas del Bienestar de 20 kilos no pasa de 400 pesos".

-“Imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Lee también Me voy contento, dice AMLO en último informe; Sheinbaum es una mujer "excepcional, experimentada y honesta"

-"¡Qué felicidad que quien me va a sustituir es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación! Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, se van a concluir con Claudia Sheinbaum".

-"A la oposición por su fracaso en las elecciones: “Tengan para que aprendan, para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos”.

-“Que no haya anarquía ni desorden en lo urbano”.

-No se padecieron “crímenes de políticos”.

-"No se reprime al pueblo, no hay masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie ni se violan derechos humanos, además que no existe un narcoestado como el que se configuró con Felipe Calderón".

-"Estoy más que satisfecho por el desempeño leal, responsable y honesto del general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda Durán".

-“Nunca nos divorciamos del pueblo”.

Lee también No hay fundamento jurídico: exministro

-“Este gobierno ha caracterizado la igualdad en todos sentidos”.

-"Sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país".

-"Quieren poder sin pueblo, ¡al carajo con eso!".

-"Hemos comprobado que funciona el principio por el bien de todos, primero los pobres”.

-"Quiero confesar que me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. Nada me hace más feliz el haber logrado reducir la pobreza y la desigualdad. Me voy tranquilo porque Sheinbaum es una mujer excepcional, experimentada, honesta y de buenos sentimientos".

-"Avanzamos en la revolución de las conciencias, pero todavía es notorio el atraso por el gobierno que estuvo a cargo de oligarcas insensibles".

-"La vida es muy corta como para desperdiciarla en cosas que no valen la pena".

Lee también Sexto Informe de Gobierno: AMLO organiza votación a mano alzada sobre elección en Poder Judicial

-"La felicidad no reside en el dinero, en la fama o en la búsqueda del poder por el poder, la felicidad es estar bien con uno mismo, con su conciencia y con el prójimo".

-“Gracias de corazón, qué viva el pueblo de México, ¡Viva México, viva México, viva México!”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr