EL UNIVERSAL reveló este miércoles que el libro “Nuestros saberes” para primer año de primaria —cuya versión final, en PDF, está en poder de este medio— redujo al mínimo las matemáticas de su propuesta educativa y únicamente deja 13 páginas (de las 258) para abordar de manera superficial, e incluso en algunos casos errónea, 10 temas relacionados con el pensamiento matemático. El libro Múltiples lenguajes dedica 11 páginas (también de 258) a abordar algunos temas.

Al respecto, el diputado Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano e integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señaló a el Gran Diario de México que lo que están tratando de hacer es “un asunto brutal” porque se le restan capacidades a los niños en la educación.

“Lo más lamentable es que cualquier política nacional que le quiera apostar por el desarrollo científico, económico y social de un país, tendría que apostarle por el desarrollo de las matemáticas en la escuela, no es un asunto separado de la educación, es un asunto de apalancamiento del país entero”, expresó el diputado de Jalisco.

“Lo que se está haciendo es salirse del camino del desarrollo y que la gente se quede en el camino”, agregó.

“Que los políticos se salgan de meterle la mano a los textos, dejemos el trabajo pedagógico para los que saben, no para los que quieren hundir al país con un retraso que ya, de por sí, es alto”, mencionó.





Foto: Archivo El Universal

“No tiene que ver con la cantidad de páginas (...) Yo estaría dispuesto a que no fueran 500 páginas, no fueran 200, es más, que fueran 100, siempre y cuando estas 100 páginas nos mostraran elementos pedagógicos de desarrollo de habilidades matemáticas y en 13 páginas no puede haber una demostración por mucha capacidad de síntesis que tengas y sobre todo si va para un pequeño de primaria”, dijo.

El legislador de Movimiento Ciudadano mencionó que se deben dar contenidos pedagógicos a los niños con la aplicación de las matemáticas en la vida real, “pero esto no ha sucedido”.

“Este sexenio se ha caracterizado por rechazar todos los elementos que podrían ayudar a tener una mejor educación, y le ha apostado por permear en todos los documentos de libros de texto, hasta los programas curriculares, mezclarlos con política”, dijo al advertir un retraso.

Foto: EL UNIVERSAL

“A ellos les conviene que la sociedad esté en un grado de cautivación. Las matemáticas nos van a dar definición y disentimiento en la vida”, expresó al mencionar una ruta de la educación rumbo a lo trivial, superficialidad e inmediatez, “no a lo necesario, no a lo que se necesita”.

El diputado Mario Ramírez señaló que la Secretaría de Educación ha presentado diversos documentos y la información presentada “no da” para fundamentar.

Ramírez llamó a la SEP a que haga una mesa de discusión con gente profesional para discutir la viabilidad de estos cambios y advirtió que los profesores van a tener que utilizar herramientas propias para reforzar el pensamiento matemático “y estos es dejarle al profesor una tarea que le corresponde al libro de texto”.

El legislador refirió que se debe dar un reforzamiento, no retroceder en la carga de conocimiento, sobre todo para el nivel primaria: “Es la única posibilidad que tiene un niño de reforzar habilidades porque en nuestro país, llegar a la secundaria y a la preparatoria, es empezar un mundo donde no se sabe si va a continuar o no estudiando, la primaria es el único espacio seguro que tienen”.

No se puede dejar de lado, dice senador Rementería por reducción de matemáticas en libros de texto

Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, mencionó que revisarían estas modificaciones a los contenidos educativos porque se debe tener material suficiente para poder dotar de posibilidades para que se desarrollen las capacidades que tienen los niños.

“Eso no se puede dejar de lado”, señaló.

Julen Rementería. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Sobre la ausencia del pensamiento matemático en estas obras que serán el principal material de enseñanza del primer grado de primaria dentro de la llamada “nueva familia de Libros de Texto Gratuitos” diseñados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que podrían llegar a las aulas en agosto, Rementería cuestionó las razones que dieron las autoridades encargadas de estos cambios.

“En muchos de los casos, Morena ha querido contaminar con mucha ideología todos los textos en educación, sobre todo la primaria. Hay que tener mucho cuidado y revisarlos”, declaró el senador de Acción Nacional.

"Se sabe que dos y dos son cuatro, no dos y dos son 4T": Germán Martínez

Por su parte, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, calificó al gobierno de irresponsable “por tirar a la basura a las matemáticas·.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador Martínez expresó que “las matemáticas sirven para descubrir la realidad, para descubrir el engaño de que no hay otros datos porque con matemáticas de primer grado se sabe que dos y dos son cuatro, no dos y dos son 4T”.

“Evidentemente, ya estoy claro que Morena abraza la ignorancia”, dijo el legislador al mencionar un desprecio del gobierno a la UNAM, CIDE, Conacyt y Universidades públicas.

“No me extraña que se desprecie a las matemáticas en primaria, los gobiernos dictatoriales de América Latina y del mundo, lo primero que arrojan a la basura son los números porque los números son la realidad y no engañan. Los números no entienden de rollos, de discursos partidistas. Los números y las matemáticas no entienden de ideologías y de engañifas históricas.

Germán Martínez, de Grupo Plural FOTO: tomada de video (Facebook Grupo Plural)

“A mí no me sorprende que se quiera esconder la deuda del Tren Maya, el costo de Iberdrola; a mí no me sorprende que quieran engañar con cuántos contratos se le ha dado al Ejército, todos esos son números y no hay otros números, no hay otras matemáticas y por eso yo critico a Morena, con puros números a las corcholatas se les puede vencer, ganar cualquier debate”, expresó el senador del Grupo Plural.

Germán Martínez lamentó “la pobreza” de los contenidos “si en Civismo les están enseñando la moral de Manuel Bartlett” o “si en Español les están enseñando el español de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco”.

Además, criticó los cambios de secretarios de Educación que van en el sexenio, “que no se han distinguido por estar a la altura de José Vasconcelos o Torres Bodet”.

“El proyecto del nuevo gobierno debe revisar que no haya contenidos ideológicos, que no se adiestre a los alumnos, que no se les trate como cosas. Se debe enseñar para la libertad y solo el que sabe matemáticas es libre, el que no sabe matemáticas y no sabe razonar y no sabe pensar no es libre, entonces, yo sinceramente, creo que los contenidos educativos deben saber de matemáticas, aritmética, álgebra, cálculo diferencial, integral y si no se sabe eso quiere decir que no se quieren ciudadanos libres”, añadió.

sp