La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presumió en redes sociales que pese a las bajas temperaturas y nevadas se mantiene el despliegue de elementos para inhibir el crimen organizado en la sierra Tarahumara, Chihuahua.
A través de redes, informó que los elementos pertenecen a la 42/a. Zona Militar y realizan operaciones la sierra, así como el municipio De Guadalupe y Calvo.
Compartió imágenes con el hashtag "guardianes de la soberanía", en las que se muestra a los elementos uniformados recorriendo la zona abordo de camiones blindados, patrullas y a pie cubiertos de nieve.
Lee también Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección
"La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido", escribió la Defensa.
Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel
