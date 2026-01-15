La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presumió en redes sociales que pese a las bajas temperaturas y nevadas se mantiene el despliegue de elementos para inhibir el crimen organizado en la sierra Tarahumara, Chihuahua.

A través de redes, informó que los elementos pertenecen a la 42/a. Zona Militar y realizan operaciones la sierra, así como el municipio De Guadalupe y Calvo.

Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial

Compartió imágenes con el hashtag "guardianes de la soberanía", en las que se muestra a los elementos uniformados recorriendo la zona abordo de camiones blindados, patrullas y a pie cubiertos de nieve.

Lee también Por error, nuevo secretario de la Corte avala criterio que afecta a trabajadores de la CFE; alistan corrección

"La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido", escribió la Defensa.

Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial

Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc