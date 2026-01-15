Más Información

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

María Corina Machado "presenta" su Nobel de la Paz a Trump; destaca compromiso de EU con la libertad venezolana

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

Casa Blanca dice que Irán ha suspendido 800 ejecuciones; países del Golfo habrían disuadido a Trump de atacar al país

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

“Es tiempo de unidad, no de pedir injerencias”, dice Concanaco; revisión T-MEC requiere cabeza fría, inteligencia y estrategia, afirma

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

Revientan narcolaboratorio del cuñado de "El Chapo"; así producía y almacenaba drogas en Guerrero hermano de Emma Coronel

La (Defensa) presumió en redes sociales que pese a las bajas temperaturas y nevadas se mantiene el despliegue de elementos para inhibir el crimen organizado en la sierra Tarahumara, Chihuahua.

A través de redes, informó que los elementos pertenecen a la 42/a. Zona Militar y realizan operaciones la sierra, así como el municipio De Guadalupe y Calvo.

Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial
Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial

Compartió imágenes con el hashtag "guardianes de la soberanía", en las que se muestra a los elementos uniformados recorriendo la zona abordo de camiones blindados, patrullas y a pie cubiertos de nieve.

Lee también

"La abnegación es el sacrificio del soldado mexicano por la Patria; es el cumplimiento del deber en cualquier hora, clima o terreno sin esperar recompensa alguna, solo la satisfacción del deber cumplido", escribió la Defensa.

Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial
Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial
Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial
Sedena presume despliegue en la nieve contra el crimen organizado. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]