Defensa evidencia contradicciones de El Rey Zambada

Nueva York.— La defensa de Genaro García Luna logró poner en aprietos a Jesús El Rey Zambada al evidenciar las contradicciones, cambios de cifras y detalles en sus declaraciones en el juicio contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública.

El momento más tenso se dio cuando el abogado César de Castro, quien encabeza la defensa de García Luna, le preguntó si recordaba que en julio de 2013 declaró ante los fiscales de Estados Unidos que pagó 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, para su campaña electoral contra Vicente Fox.

En realidad, De Castro aludía a la campaña contra Felipe Calderón Hinojosa, quien finalmente ganó la contienda electoral. Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en el que El Rey fue un testigo clave, aseguró haber dado esos 7 millones de dólares a Regino para la campaña de López Obrador.

En aquel momento, el nombre fue mal pronunciado como “Rojino” y Regino declaró que no había sido aludido en el juicio. El equipo de López Obrador se limitó a señalar que no respondería a declaraciones de un narcotraficante que testificaba en un juicio en otro país.

El lunes, primer día de su testimonio contra García Luna, El Rey mencionó haber hecho un pago de “tres millones de dólares a Regino o algo así”. Pero este martes, cuando la defensa retomó el tema, Zambada reconoció haber pagado a Regino, pero no para la campaña de López Obrador. “Según era una campaña, pero no de López Obrador”, indicó el testigo, que tras la insistencia del abogado aseguró que “no pude haberlo dicho porque no es verdad”.

Sus respuestas sacaron de sus casillas a De Castro, quien dijo que le “refrescaría la memoria” al testigo sobre lo que dijo hace años, hasta que la fiscalía objetó, el juez llamó a ambas partes y el tema se dio por concluido.

De Castro le preguntó por qué en ninguno de casi una docena de encuentros que tuvo con la fiscalía en 2012, tras acordar cooperar con la justicia estadounidense, mencionó a García Luna y no fue sino hasta julio de 2013 que señaló haberle entregado sobornos a cambio de que protegiera al Cártel de Sinaloa y ayudara al paso de cocaína hacia Estados Unidos.

