Más de 5 mil toneladas de producto pesquero ilegal fueron decomisadas en México entre enero y noviembre de 2025, como resultado de las acciones de inspección y vigilancia realizadas por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en ese periodo se realizó la retención precautoria de 5 mil 341 toneladas de producto pesquero, lo que representa alrededor de 4 mil toneladas más en comparación con el mismo lapso de 2024.

Los decomisos derivaron de 2 mil 439 recorridos marinos y 13 mil 804 trayectos terrestres de inspección y vigilancia efectuados en 20 entidades del país, con la participación de personas oficiales federales de pesca y el apoyo operativo de Marina.

En el mismo periodo, las autoridades aseguraron 11 mil 866 artes de pesca no permitidas, así como 390 vehículos, 165 motores, 212 embarcaciones menores y siete embarcaciones mayores. Además, 31 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por delitos relacionados con la pesca ilegal.

La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Conapesca reportó la instalación de 2 mil 504 puntos de revisión, en los que se levantaron 2 mil 300 actas administrativas y se realizaron 14 mil 80 verificaciones.

Durante los 11 meses se impartieron 3 mil 413 pláticas de prevención orientadas al desarrollo de actividades pesqueras de manera sostenible.

Además de los aseguramientos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca informó que durante 2025 reforzó las acciones de control y seguimiento sobre la movilización y comercialización de productos pesqueros, con el objetivo de identificar mercancía que no acredite su origen legal o que incumpla con las disposiciones vigentes.

Señaló que las labores de inspección no se limitaron a zonas de captura, sino que se extendieron a carreteras, centros de acopio, puntos de venta y rutas de traslado, donde se verifica documentación, condiciones de transporte y cumplimiento de vedas y tallas mínimas establecidas para cada especie.

Conapesca indicó que el incremento en los decomisos está relacionado con una mayor presencia operativa en regiones con alta incidencia de pesca irregular, y con el fortalecimiento de la coordinación entre autoridades federales y estatales para detectar prácticas fuera de la norma.

La comisión destacó que estas acciones son parte de la política de ordenamiento pesquero impulsada en 2025.

