Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, indicó que se ampliarán a 10 las brigadas de búsqueda de personas desaparecidas en Acapulco, tras el paso del huracán “Otis”.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 1 de noviembre en Palacio Nacional, la gobernadora Salgado fue cuestionada sobre las personas con reporte de desaparición en el Club de Yates de Acapulco.

“Continuamos con la investigación. El informe que nos da la Fiscalía General del Estado es que ellos continúan con la búsqueda, es complicado porque también en el mar, muchos de ellos abandonaron estos barcos, alcanzaron a resguardarse.

“Tenemos contacto con muchos de los capitanes de estos yates, de estos barcos, que obviamente tuvieron un aviso previo de lo que venía, decidieron permanecer dentro de estas embarcaciones, pero hemos tenido contacto con muchos de ellos que en cuanto empezaron a ver los vientos muy fuertes, pues ellos son hombres de mar, se dieron cuenta de que no era algo normal; decidieron resguardarse, muchos de ellos incluso me comentan que se quedaron en el mar, debajo resguardados porque ahí sintieron como que cierta calma porque si se levantaban, los vientos eran tan fuertes de alrededor 330 kilómetros por hora, que no hubieran sobrevivido.

“Entonces ellos permanecieron en el mar resguardándose, es por eso que sobrevivieron, tenemos contacto con ellos, les hemos brindado todo el apoyo por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado continúa con la búsqueda. Si hubiera cuerpos, decesos lamentables, ellos van a informar en su momento”, dijo la gobernadora.

Lee también: A diferencia de empresarios, AMLO dice que reconstrucción de Acapulco será en menos de dos años

Contó que a ella le tocó el huracán “Otis” en Acapulco e incluso hay una transmisión en vivo en sus redes sociales.

“Aún no se restablece al 100% la conectividad, no se cuenta con internet o para realizar llamadas telefónicas, entonces muchos de ellos se fueron con sus vecinos, a casas de otros vecinos, otros están con familiares o incluso se fueron con familiares, ya tenemos la lista y los nombres. Con esta comisión de búsqueda, lo que hacemos es que acudimos directamente a sus hogares, preguntamos, ahí es donde hemos encontrado la cantidad mayor de personas y vamos a continuar con toda la búsqueda y localización de personas que han sido reportadas, incluso por familiares y amigos como no localizados”, explicó la mandataria guerrerense.

Por su lado, el presidente López Obrador dijo que la versión oficial “es la que recoge la Procuraduría sobre el número de fallecidos con el procedimiento que se sigue en estos casos y también de personas que van a buscar a familiares que no encuentran, y se está buscando, ayudando a localizarlos”.

VIDEO: Los últimos momentos del yate Aca Rey, antes de hundirse junto con su tripulación tras paso de “Otis” en Acapulco